На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии

Прокуратура начала проверку из-за аварии на ТЭЦ-1
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, произошедшей 23 декабря.
В результате возгорания кабелей отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции. В Улан-Удэ введён режим чрезвычайной ситуации.
На место аварии выехали прокурор республики Галина Ковалёва и заместитель прокурора республики Светлана Козлова.
- Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
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