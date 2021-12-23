На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, произошедшей 23 декабря.В результате возгорания кабелей отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции. В Улан-Удэ введён режим чрезвычайной ситуации.На место аварии выехали прокурор республики Галина Ковалёва и заместитель прокурора республики Светлана Козлова.- Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Бурятии.