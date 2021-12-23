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На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии

На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура начала проверку из-за аварии на ТЭЦ-1

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, произошедшей 23 декабря.

В результате возгорания кабелей отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции. В Улан-Удэ введён режим чрезвычайной ситуации.

На место аварии выехали прокурор республики Галина Ковалёва и заместитель прокурора республики Светлана Козлова.

- Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

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