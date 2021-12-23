К улан-удэнцам обратились из-за выросшей нагрузки на электросети

Оперштаб по ликвидации последствий ЧС на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 призвал руководителей организаций обеспечить меры пожарной безопасности при эксплуатации тепловых приборов. Из-за сегодняшней аварии на ТЭЦ-1 в домах похолодало, многие начали пользоваться обогревателями.- Работают все службы по быстрой ликвидации чрезвычайных ситуаций, ситуация находится на контроле у главы республики и правительства Бурятии. Сегодня на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поставлена задача руководителям органов исполнительной власти по контролю за подведомственными учреждениями по соблюдению мер пожарной безопасности, потому что сегодня ограничена подача тепла и, соответственно, будет очень большая нагрузка на электрические сети, - сообщил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.Он обратился к руководителям всех организаций и предприятий.- Пожалуйста, соблюдайте меры пожарной безопасности. У себя в каждом учреждении проведите инструктаж персонала. Соблюдайте тепловой режим, чтобы тепло не выходило из помещений, сегодня температура на улице очень низкая. Правительством, мэрией делается всё возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать чрезвычайную ситуацию, - подчеркнул Мордовской.