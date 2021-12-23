В Советском районе Улан-Удэ без горячей воды остались 193 дома

Ведётся мониторинг режимов систем теплоснабжения зданий
Прояснилась ситуация, сколько домов попали под отключение горячей воды в Советском районе Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1. Ранее «Байкал-Daily» сообщал о том, что в Октябрьском районе попали под отключение 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы. Также в зону аварийного отключения попала большая часть Железнодорожного района.
В оперштабе уточнили, что в Советском районе без горячего водоснабжения с утра были 193 многоквартирных дома:
Проспект Победы, 5,7,9,10,11, 11а, 12, 13, 15, 15 а, 16;
Ул.Фрунзе, 5, 7, 7а,9, 11, 13,14, 16, 17,
Ул. Банзарова, 1,3,4,5, а,5б, 6,18;
Ул. Бао Ямпилова, 5а,
Ул. Борсоева, 1, 3, 5,7,9,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 69, 69а, 71, 73,77,
Ул.Водопроводная, 3,5,
Ул.Воровского, 27,48/1,
Ул. Димитрова, 1,2,4,4а,6,6а,
Ул. Ербанова, 1,20,20а,22, 28,
Ул. Ермаковская, 1,7,7г,22,24,37,37а,39,41.
Ул.Пристанская, 2,2а,4,4д,6,10,12,
Ул.Профсоюзная, 31, 33,35,40,42, 44,
Ул.Пятницкого, 2/2,2/6,2/7,
Ул. Ранжурова, 1,3,10,12,
Ул. Свердлова, 6а, 6в, 6в корпус 2,9,
Ул.Свободы, 2/3,6,8,
Ул. Серова, 1а,
Ул. Смолина, 30,38, 42. 44/1, 44/2, 46, 52. 54.54а,54 б,61,63, 77, 79,81,
Ул.Советская, 1,9,
Ул. Сухэ-Батора, 2
Ул.Толстого, переулок 2, 10, 14,
Ул. Удинская, 3,28а, 28 б,
Ул. Шмидта, 8 дом, 3, дом 4, дом 9, 32,
Ул. Каландаришвили, 25, 31
Ул. Кирова, 10,20, 31,
Ул. Коммунистическая, 16, 41, 44,45,46,48,
Ул. Корабельная, 47
Ул. Крупская, 2
Ул. Куйбышева, 1,3,2/1, 2/2,2/3,24,24/1, 28.29,42
Ул. Ленина, 3, 5,9,31, 33, 63,
Ул. Маршака, 4
Ул. Модогоева, 1а, 2,3, 3а,4,6,
Ул. Оцимика, 12/1, 12/2,17/1,17/2,17/3, 28
Ул. Партизанская, 21,23. 25. 27,28,29, 29а, 31,33,33а,
Ул. Балтахинова, 36
В зоне обслуживания ТЭЦ-1 27 социальных объектов Советского района: шесть школ, пять дошкольных учреждений, три учреждения дополнительного образования, семь общежитий, два ВУЗа, пять ССУЗов, два учреждения здравоохранения.
В районе создан оперативный штаб. Организован постоянный мониторинг гидравлического и температурного режимов систем теплоснабжения зданий.
В районе работает телефон «горячей линии» 21-35-05.
Сегодня ночью на ТЭЦ-1 произошло возгорание кабельных линий. В результате аварии были остановлены работы нескольких котлов. В городе ввели режим ЧС регионального уровне. Была отключена горячая вода. 19 детских садов прекратили приём детей.
Ремонтные работы продолжаются, часть нагрузки перебрасывается на ТЭЦ-2.
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