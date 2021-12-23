Улан-удэнцам выдадут тепловые приборы





Жителям Улан-Удэ из-за сегодняшней аварии на ТЭЦ-1 начнут выдавать тепловые приборы для обогрева, но под расписку о возврате.- Проработали с магазинами – берём оптом более 500 тепловых приборов – 111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов. Выдавать будет управление ЧС Улан-Удэ под сохранную расписку для возврата, - сообщил на своей странице Instagram мэр города Игорь Шутенков.Обращаться необходимо в Единую диспетчерскую службу по номерам телефонов 21-36-65, 21-29-72.