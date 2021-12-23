 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

Улан-удэнцам выдадут тепловые приборы

Улан-удэнцам выдадут тепловые приборы
Общество,  Фото:страница Игоря Шутенкова
Мэрия Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 закупила тепловые приборы оптом

Жителям Улан-Удэ из-за сегодняшней аварии на ТЭЦ-1 начнут выдавать тепловые приборы для обогрева, но под расписку о возврате.

- Проработали с магазинами – берём оптом более 500 тепловых приборов – 111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов. Выдавать будет управление ЧС Улан-Удэ под сохранную расписку для возврата, - сообщил на своей странице Instagram мэр города Игорь Шутенков.

Обращаться необходимо в Единую диспетчерскую службу по номерам телефонов 21-36-65, 21-29-72.

Отметим, выдача тепловых приборов пока езё не началась, сегодня идут подготовительные работы. 

Сегодня ранним утром стало известно о возгорании на ТЭЦ-1. Загорелась электрическая проводка, возникло задымление, и было отключено четыре котла (всего их семь). Сотни домов остались без горячей воды, батареи стали ощутимо холоднее. Приостановлена работа ряда детских садов. Из-за произошедшего введён режим ЧС республиканского уровня.

Утром сообщалось, что на устранение аварии потребуется шесть-семь часов. В городе уже подготовлены 10 пунктов временного размещения для того, чтобы переждать этот период.

Читайте также:

В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 введён режим ЧС

Глава Бурятии обратился к улан-удэнцам из-за аварии на ТЭЦ-1

Мэр Улан-Удэ: «Просим родителей оставаться дома»

В Улан-Удэ рассказали о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ готовят пункты временного размещения

Зампред правительства Бурятии: «Пожарные не сразу попали на ТЭЦ-1»

Авария на ТЭЦ-1 затронула все три района Улан-Удэ

От аварии на ТЭЦ-1 пострадал почти весь Железнодорожный район Улан-Удэ

Часть домов в Улан-Удэ осталась без тепла, горячей воды и света

Глава Бурятии прервёт командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1

Одна больница в Улан-Удэ приостановила приём пациентов

На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии

В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 возбудили уголовное дело

К улан-удэнцам обратились из-за выросшей нагрузки на электросети

Улан-удэнцы могут переждать устранение ЧС в специальных пунктах

В Советском районе Улан-Удэ без горячей воды остались 193 дома

В Улан-Удэ аварии на ТЭЦ-1 посвятили стихотворение


отключение тепла

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Загадочное закулисье: Как в Улан-Удэ прошла «Ночь в театре»
Загадочное закулисье: Как в Улан-Удэ прошла «Ночь в театре»
Общество, 23.12.2021
«Ночь в театре» длилась более 4,5 часов и впечатлила зрителей 
В Улан-Удэ аварии на ТЭЦ-1 посвятили стихотворение
В Улан-Удэ аварии на ТЭЦ-1 посвятили стихотворение
Общество, 23.12.2021
Горожане оценили стихотворение бурятского режиссёра о наболевшем
В Бурятию прибыли ведущие российские геронтологи
В Бурятию прибыли ведущие российские геронтологи
Общество, 23.12.2021
В специальном проекте участвуют три частные медицинские организации
В улан-удэнской колонии построили двухметровую ледяную горку
В улан-удэнской колонии построили двухметровую ледяную горку
Общество, 23.12.2021
В колонии прошёл конкурс снежных городков
Улан-удэнцы могут переждать устранение ЧС в специальных пунктах
Улан-удэнцы могут переждать устранение ЧС в специальных пунктах
Общество, 23.12.2021
В городе подготовлено 10 пунктов временного размещения
Выходцы из Бурятии обеспокоены аварией в Улан-Удэ
Выходцы из Бурятии обеспокоены аварией в Улан-Удэ
Общество, 23.12.2021
Жители разных городов страны следят за событиями в столице Бурятии
Одна больница в Улан-Удэ приостановила приём пациентов
Одна больница в Улан-Удэ приостановила приём пациентов
Общество, 23.12.2021
Минздрав готовит резервный коечный фонд в связи с аварией на ТЭЦ-1
В Иволгинском районе Бурятии проезд подорожает на 5 рублей
В Иволгинском районе Бурятии проезд подорожает на 5 рублей
Общество, 23.12.2021
В Улан-Удэ проезд в автобусах станет дороже на 1 рубль, а в пригородном районе – сразу на 5
Бурятия презентовала свой туристический потенциал в Москве
Бурятия презентовала свой туристический потенциал в Москве
Общество, 23.12.2021
В минтуризма считают, что мероприятие было «результативным»
В России принят закон об уголовном наказании за агрессивное вождение на дорогах
В России принят закон об уголовном наказании за агрессивное вождение на дорогах
Общество, 23.12.2021
Госдума приняла законопроект во втором и сразу в третьем чтениях
В Селенгинском районе Бурятии открылась ледовая переправа
В Селенгинском районе Бурятии открылась ледовая переправа
Общество, 23.12.2021
Она связывает районный центр с селом Зурган-Дэбэ
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снижается
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снижается
Общество, 23.12.2021
Коронавирус унёс жизни ещё шести человек
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»
Общество, 23.12.2021
Горожане могут получить всю необходимую информацию по телефонам
В школах Улан-Удэ каникулы начнутся с 27 декабря
В школах Улан-Удэ каникулы начнутся с 27 декабря
Общество, 23.12.2021
Школьники заканчивают учёбу на этой неделе 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^