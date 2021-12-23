Улан-удэнцам выдадут тепловые приборы

Жителям Улан-Удэ из-за сегодняшней аварии на ТЭЦ-1 начнут выдавать тепловые приборы для обогрева, но под расписку о возврате.
- Проработали с магазинами – берём оптом более 500 тепловых приборов – 111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов. Выдавать будет управление ЧС Улан-Удэ под сохранную расписку для возврата, - сообщил на своей странице Instagram мэр города Игорь Шутенков.
Обращаться необходимо в Единую диспетчерскую службу по номерам телефонов 21-36-65, 21-29-72.
Отметим, выдача тепловых приборов пока езё не началась, сегодня идут подготовительные работы.
Сегодня ранним утром стало известно о возгорании на ТЭЦ-1. Загорелась электрическая проводка, возникло задымление, и было отключено четыре котла (всего их семь). Сотни домов остались без горячей воды, батареи стали ощутимо холоднее. Приостановлена работа ряда детских садов. Из-за произошедшего введён режим ЧС республиканского уровня.
Утром сообщалось, что на устранение аварии потребуется шесть-семь часов. В городе уже подготовлены 10 пунктов временного размещения для того, чтобы переждать этот период.
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Сегодня ранним утром стало известно о возгорании на ТЭЦ-1. Загорелась электрическая проводка, возникло задымление, и было отключено четыре котла (всего их семь). Сотни домов остались без горячей воды, батареи стали ощутимо холоднее. Приостановлена работа ряда детских садов. Из-за произошедшего введён режим ЧС республиканского уровня.
Утром сообщалось, что на устранение аварии потребуется шесть-семь часов. В городе уже подготовлены 10 пунктов временного размещения для того, чтобы переждать этот период.
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В Улан-Удэ рассказали о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»
Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ готовят пункты временного размещения
Зампред правительства Бурятии: «Пожарные не сразу попали на ТЭЦ-1»
Авария на ТЭЦ-1 затронула все три района Улан-Удэ
От аварии на ТЭЦ-1 пострадал почти весь Железнодорожный район Улан-Удэ
Часть домов в Улан-Удэ осталась без тепла, горячей воды и света
Глава Бурятии прервёт командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1
Одна больница в Улан-Удэ приостановила приём пациентов
На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 возбудили уголовное дело
К улан-удэнцам обратились из-за выросшей нагрузки на электросети
Улан-удэнцы могут переждать устранение ЧС в специальных пунктах
В Советском районе Улан-Удэ без горячей воды остались 193 дома
В Улан-Удэ аварии на ТЭЦ-1 посвятили стихотворение