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В Бурятии объяснили неготовность к «огненному» сезону

В Бурятии объяснили неготовность к «огненному» сезону
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На севере республики он начнётся только в середине мая

С 1 марта российские регионы начали проверять на готовность к очередному пожароопасному сезону. В 34-х из них инспекция уже завершилась. Большинство – 26 – признали готовыми к борьбе с огненной стихией. Остальные получили замечания, которые нужно оперативно устранить.

Как сообщил на недавнем заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский, проверку не прошли Бурятия, Алтай, Еврейская автономная область, а также Курганская и Новгородская области. Калининградская и Омская и Хакасия оказались ограничено готовы.

- Региональным властям надлежит оперативно исправить все полученные замечания и обратить особое внимание на полное укомплектование штата лесопожарных формирований и парашютистов-пожарных, а также на завершение подготовки тяжёлой техники к ликвидации огня в лесах, – отметил замруководителя ведомства.

Ситуацию прокомментировали в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Там пояснили: согласно распоряжению российского правительства № 1605 («Об утверждении нормативов обеспеченности субъекта РФ лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарём и  иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров»), штат лесопожарных станций формируется за две недели до начала пожароопасного периода. В некоторых районах РБ он начнётся лишь через полтора месяца.

- Территории Бурятии обширна, а часть республики приравнена к районам Крайнего Севера. Там наступление пожароопасного сезона из-за низких температур ожидается в середине мая, – подчеркнул руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

По его словам, к формированию штата пожарных приступят за полмесяца до предполагаемой даты наступления «огненного» сезона.

- Сейчас сотрудники проходят медицинскую комиссию и обучение, чтобы встретить его в полной боевой готовности, – добавил глава агентства.

Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский и Северо-Байкальский районы укомплектуют штат огнеборцев в срок.

лесные пожары Лес РАЛХ

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