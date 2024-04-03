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Бурятия оказалась не готова к «огненному» сезону

Бурятия оказалась не готова к «огненному» сезону
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Компанию ей составили ещё четыре российских региона

С 1 марта субъекты РФ начали проверять на готовность к очередному пожароопасному сезону. В 34-х из них инспекция уже завершилась. Большинство – 26 – признали готовыми к борьбе с огненной стихией. Остальные получили замечания, которые нужно оперативно устранить.

Как сообщил на недавнем заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский, проверку не прошли Бурятия, Алтай, Еврейская автономная область, а также Курганская и Новгородская области. Калининградская и Омская и Хакасия оказались ограничено готовы.

- Региональным властям надлежит оперативно исправить все полученные замечания и обратить особое внимание на полное укомплектование штата лесопожарных формирований и парашютистов-пожарных, а также на завершение подготовки тяжёлой техники к ликвидации огня в лесах, – отметил замруководителя ведомства.

В Бурятии тем временем начался сезон лесных пожаров. Сразу два обнаружили 31 марта в Иволгинском и Хоринском районах. Причиной стал переход огня с земель иных категорий, рассказали ранее в республиканском агентстве лесного хозяйства. А накануне в Заиграевском выявили ещё одно возгорание. 
лесные пожары Лес

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