Ожидается приезд музыкантов из Белоруссии, Китая и Монголии
В статусе международного проведут в этом году фестиваль-конкурс «Байкальские духовые ассамблеи» (6+). Оргкомитет объявил о старте приёма заявок. Конкурсная и фестивальная программы духового инструментального исполнительства пройдут в Иркутске с 10 по 15 сентября. Приглашены музыканты из Белоруссии, Китая и Монголии. Об этом рассказала автор проекта, директор Иркутского областного дома народного творчества, Людмила Герда.
- Мы с первого фестиваля ставим перед собой задачи выявлять новые имена среди российской молодёжи – исполнителей на духовых инструментах, стимулировать их творчество, создавать интересную конкурентную среду, повышать их мастерство, приглашая опытных и именитых экспертов. – говорит Людмила Герда, – В 2024 году решено открыть для участников «Байкальских духовых ассамблей» ещё одно направление: развитие и укрепление культурных связей с зарубежными странами.
Фестиваль-конкурс состоится уже в четвёртый раз. Участвовать в первом, отборочном этапе могут детские, юношеские, любительские, профессиональные гражданские и военные духовые оркестры, ансамбли и солисты-исполнители на духовых инструментах. Заявку, портфолио (творческую характеристику), видеозапись выступления и фото в сценических костюмах необходимо направить до 13 мая на электронный адрес: iodnt-nt@mail.ru (тема письма «Байкальские Ассамблеи»/ «Baikal Assemblies»).
На торжественном открытии и закрытии фестиваля-конкурса в сентябре 2024 года сводный духовой оркестр исполнит гимны зарубежных стран-участников. Кроме того, для исполнения в составе сводного оркестра коллективам необходимо будет подготовить ряд известных российских произведений. Об этом сообщает пресс-служба ИОДНТ.
Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск примет международный фестиваль духового исполнительства
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