В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Акцию проведут в Баргузинском районе



17 февраля в селе Максимиха в Бурятии проведут фестиваль «Снежная открытка». В рамках мероприятия планируется нарисовать снегом «открытку» на льду Байкала. В этом году размер открытки в Бурятии составит 20 на 47 метров.



Как сообщили в министерстве туризма РБ, акция проходит уже третий год подряд. Огромную открытку рисуют в память о деревенском художнике Валерии Мельникове из Амурской области, глухом пенсионере, создававшем гигантские новогодние открытки на льду.



Также в программе фестиваля состоятся выступления творческих коллективов, конкурсы и зимние забавы, ёхор на льду.



Возрастное ограничение: 0+.

