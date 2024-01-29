Вещи первой необходимости передали сотрудники учреждения
Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №8 собрали предметы первой необходимости, а также изготовленные своими руками одежду, обувь и игрушки для детей. Мероприятие состоялось в рамках благотворительной акции «День милосердия».
Всё собранное сотрудники исправительного учреждения передали руководству детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».
Представители детского социального учреждения поблагодарили за оказанную помощь и внимание к ребятишкам, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые изготовили одежду для детей из «Журавушки»
Общество, Фото:
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