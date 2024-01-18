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Опубликован перечень субсидируемых авиамаршрутов внутри ДФО из Читы

Опубликован перечень субсидируемых авиамаршрутов внутри ДФО из Читы
Общество,  Фото:пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья

В нём всего три города

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» в 2024 году будет осуществлять полёты из Читы по субсидируемым маршрутам на Дальний Восток.

«Полёты «Авроры» позволят связать Читу с тремя городами Дальневосточного федерального округа, - рассказал руководитель краевого минстроя Вадим Решетник. - По спецтарифам забайкальцы смогут улететь в Хабаровск. Цена за билет составит от 8 300 рублей. Во Владивосток, популярный туристический город, стоимость билета будет начинаться от 9 800 рублей. И в Якутск, по этому направлению стоимость билета составит от 8 055 рублей»

Ознакомиться с подробным расписанием и тарифами, а также забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании «Аврора».

Из Улан-Удэ «Аврора» летает во Владивосток и Хабаровск.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне с докладом на тему развития аэропортовой инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе и увеличения объема пассажирских перевозок выступил министр транспорта России Виталий Савельев. Он подчеркнул большую роль программы субсидирования авиаперевозок в увеличении пассажиропотока.

Чита авиация ДФО перевозки пасажиров

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