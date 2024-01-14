В Улан-Удэ нашли водителя, снёсшего опору у моста



Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. Неизвестный Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. Неизвестный сбил опору наружного освещения в Советском районе, на выезде с Селенгинского моста, и скрылся.



Сооружение восстанавливали сотрудники МБУ «Горсвет». Пришлось задействовать специализированную технику – буроям и автоподъёмник.



В учреждении попросили откликнуться очевидцев происшествия. Вскоре стало известно, что виновного установили. В официальном telegram-канале МБУ опубликовали запись с авторегистратора, которую, судя по всему, предоставил свидетель инцидента. На кадрах видно, что опору при развороте задела многотонная фура.



Автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах. В «Горсвете» сообщили, что водитель, снёсший сооружение, понесёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за несоблюдение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой конструкции.