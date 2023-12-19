В Бурятии ребёнка-инвалида оставили без нового жилья



К детскому омбудсмену Наталье Ганькиной обратилась жительница пригородного села Сотниково. Как выяснилось, она вместе с сыном-инвалидом ютится в частном доме, который по санитарно-техническим условиям не приспособлен для жизни.



Женщина не может спустить семилетнего ребёнка на инвалидной коляске и выйти с ним на прогулку или в магазин. К тому же он вырос и не помещается в детскую ванну для купания, а горячая и холодная вода в дом не проведена.



Сельчанка обратилась в местную администрацию, однако её отказались включить в очередь на жильё. Уполномоченный, изучив ситуацию, пришла к выводу, что решение чиновников незаконно.



- У ребёнка имеется заболевание, которое входит в перечень хронических и дающих право на получение жилья, однако сотрудники сельской администрации это не учли, – пояснила Ганькина на своей странице во «ВКонтакте».



Она добавила, что уже направила обращение прокурору Иволгинского района. Сельскому главе после этого внесли представление. «Восстановление жилищных прав ребёнка остаётся на контроле», – подчеркнула детский омбудсмен.

