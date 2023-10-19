В Бурятии сельчанина осудили за незаконный оборот наркотиков

Он отделался условным сроком



Против жителя Хоринского района возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Недавно мужчина предстал перед судом. Его признали виновным по соответствующей статье уголовного кодекса РФ.



Исследовав все собранные доказательства, суд пришёл к выводу, что исправление хоринца возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы на определённый срок. При этом служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства, в том числе – отсутствие судимости. В итоге сельчанину дали условку с испытательным сроком, в ходе которого он должен своим поведением доказать исправление. Приговор уже вступил в законную силу.



