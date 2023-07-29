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В Агинском округе проведут турниры по новой народной игре

В Агинском округе проведут турниры по новой народной игре
Общество,  Фото:авторы проекта «Баргай»
Музейное сообщество разработало напольную игру «Баргай»

Идея проводить турниры по новой народной игре «Баргай» в Агинском Бурятском округе зародилась у ведущего научного сотрудника национального музея Баира Дугаржапова. К нему подключились его коллеги.

- Наша команда загорелась желанием продвигать игру на уровне нашего региона. «Баргай» означает в переводе «кость крупного рогатого скота», имеет одинаковую форму с «шагай», но превышает в несколько раз по размеру и весу. Таким образом, настольная игра «Шагай» превращается в напольную «Баргай». Она придумана впервые и играется на больших площадках так, чтобы можно было с трибун стадионов наблюдать и болеть, - рассказал автор игры.

Победители конкурса «Культурной мозаики малых городов и сел Забайкалья» сотрудники Агинского национального музея получили более 300 тысяч рублей на реализацию проекта. Они считают, что игра способствует воспитанию дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей. Люди погружаются в этнокультурную среду, формируется интерес к истории родного края.

Организаторы проводят тренинги, показательные игры. Также на территории музея строится спортивная площадка с навесом, где будут проходить турниры с большим количеством зрителей. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.

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Агинский Бурятский округ народные игры шагай наадан

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