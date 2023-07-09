В Улан-Удэ перенесли празднование Дня семьи, любви и верности





Праздник состоится 11 июля в 18:00 в парке «Юбилейный».



В программе: выступление муниципального духового оркестра, популярных звёзд бурятской эстрады и группы «Своим ходом».



На протяжении всего вечера любой желающий может написать на листочке ромашки – символе любви – своё желание.





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В Улан-Удэ концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности, перенесли на вторник, 11 июля. Отметить праздник планировали в субботу, 8 июля, но в связи с ухудшением погоды гуляния пришлось перенести.