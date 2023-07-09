09 июля

08 июля

07 июля

Популярное

В Улан-Удэ перенесли празднование Дня семьи, любви и верности

Общество, 
Дождь изменил планы

В Улан-Удэ концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности, перенесли на вторник, 11 июля. Отметить праздник планировали в субботу, 8 июля, но в связи с ухудшением погоды гуляния пришлось перенести.

Праздник состоится 11 июля в 18:00 в парке «Юбилейный».

В программе: выступление муниципального духового оркестра, популярных звёзд бурятской эстрады и группы «Своим ходом».

На протяжении всего вечера любой желающий может написать на листочке ромашки – символе любви – своё желание. 


Возрастное ограничение 0+
Праздники День семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия празднует Сурхарбан
Бурятия празднует Сурхарбан
Общество, 09.07.2023
Первый день соревнований проходил в Иволгинском районе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Врач из Бурятии признана лучшим в России
Врач из Бурятии признана лучшим в России
Общество, 09.07.2023
Дарья Мункоева трудится республиканской клинической больницы имени Семашко
В Улан-Удэ на набережной появился арт-объект из вторсырья
В Улан-Удэ на набережной появился арт-объект из вторсырья
Общество, 08.07.2023
Объект установили в рамках субботника

В Улан-Удэ прошёл фестиваль «Ночь ёхора»
В Улан-Удэ прошёл фестиваль «Ночь ёхора»
Общество, 08.07.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 08.07.2023
В республике действует особый противопожарный режим
Мошенники украли у жителя Улан-Удэ 4 млн
Мошенники украли у жителя Улан-Удэ 4 млн
Общество, 08.07.2023
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 65 жителей Бурятии
Улан-удэнец отобрал телефон у нового знакомого
Улан-удэнец отобрал телефон у нового знакомого
Общество, 08.07.2023
На счету фигуранта 8 погашенных судимостей
В Бурятии развернётся «Байкальский танцевальный фестиваль»
В Бурятии развернётся «Байкальский танцевальный фестиваль»
Общество, 08.07.2023
В программе: фотовыставка, гала-концерт и балет на Байкале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^