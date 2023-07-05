На севере Бурятии отметили «Сурхарбаан»

Праздник прошёл в Баунтовском эвенкийском районе



1 июля в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии с размахом отметили спортивно-массовый праздник «Наадан Сурхарбаан», приуроченный к столетию республики. Утро в посёлке Багдарин началось с песни «Тоонто нютаг», исполнением которой Андрей Игнатьев возвестил открытие больших игр.



В программу спортивного праздника вошли: национальная борьба, стрельба из лука, волейбол, мини-футбол, шахматы, шагай надаан, разбивание хребтовой кости, лёгкая атлетика, гиревой спорт и перетягивание каната. За первенство во всех видах спорта схватились 8 команд: сельских поселений «Северное», «Витимское», команда «Монгой» из СП «Амалатского», сборные команды «Баунт Гризли», «Молодёжь», АО «Хиагда», Багдаринской средней школы и команда «Баунтовский РЭС».



По итогам всех спортивных состязаний, длившихся до глубокого вечера, первое место заняла команда «Монгой», 2 место – «Баунт Гризли», 3 место - Багдаринская средняя школа.



Абсолютным чемпионом в национальной борьбе провозглашён Стас Очиров. Первой красавицей, дангиной Баунтовского района стала Валерия Е. 17-летняя красавица тоже спортсменка – капитан волейбольной команды. И ещё она занимается эвенкийскими народными танцами. Её девиз: «Всегда и везде помнить о своей семье и быть гордостью своей династии и семьи!»



- Я дочь своего эвенкийского народа. Мой народ очень красивый, самобытный: край оленеводов, шаманов, неповторимых пейзажей, гор, рек и озёр. Я горжусь тем, что несу гордо нацию эвенков, горжусь своим родом, традициями. Баунтовский район по-своему красив, без красоты нашей природы, без неё всё будет угасать. Для чего хочу победить в конкурсе «Дангина Сухарбаана»? Это масштабный конкурс и хочется заявить о себе и о своём районе, - говорит девушка.



Валерия примет участие под номером 16 в конкурсе красоты и таланта «Сурхарбаанай дангина» (6+) в столице Бурятии. Её соперницами станут 25 девушек, выбранных в других районах Бурятии. Финал конкурса состоится 6 июля в Улан-Удэ.



После подведения итогов баунтовского Сурхарбаана были вручены дипломы и денежные призы всем победителям в личном первенстве. Награждение всех спортсменов, принявших участие в состязаниях, прошло на вечернем концерте, где выступили звёзды бурятской эстрады. Здесь же выступают артисты и хореографические коллективы Баунтовского районного дома культуры.



Кульминацией концерта стал всенародный ёхор, в хороводе которого кружились все участники празднества. С



Впереди республиканский этап Сурхарбаана в Улан-Удэ (6+), который по словам Альбины Гомбоевой, директора республиканского центра народного творчества, пройдёт с 6 по 9 июля.



