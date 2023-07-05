В конкурсе участвуют 25 красавиц республики
Самая красивая девушка Сурхарбаана Бурятии получит в подарок корону. Изящная корона в виде традиционного головного убора сделана из чистого серебра, украшена ажурной филигранью, сияет сотней фианитов, корону венчает навершие «дэнзэ», инкрустированное кораллами.
Изготовил корону известный ювелир, кузнец, мастер ремесленного промысла Владимир Табитуев. Мастер изготавливает украшение в традициях бурятских ювелиров. Он также является автором корон победительницам конкурса «Дангина» и «Эдир Дангина». Из года в год короны отличаются своей изюминкой.
- Драгоценна корона победительницы ещё и тем, что в год столетия республики впервые выбирают принцессу – Дангину Сурхарбана. 25 посланниц красоты и таланта представляют районы республики и г. Улан-Удэ, - рассказали в пресс-службе республиканского центра народного творчества.
Участницы проходят серьёзную подготовку, творческие мастер-классы. Финал-шоу состоится 6 июля в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева. Апофеозом события станет вручение короны победительнице. Кроме этого, Дангина примет активное участие во всех мероприятиях Сурхарбаана.
Также в РЦНТ сообщили, что вход на все мероприятия «Наадан-Сурхарбаан» свободный. Однако количество мест в зрительном зале театра ограничено, и все билеты по нулевой стоимости, которые были доступны забронированы. Но зрители могут посмотреть прямой эфир события 6 июля на местном телеканале.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии Дангина Сурхарбаана получит серебряную корону
Общество, Фото:
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