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Врачи спасли 14-летнюю девочку из Бурятии с редкой опухолью

Врачи спасли 14-летнюю девочку из Бурятии с редкой опухолью
Общество,  Фото:ДРКБ
Такое новообразование встречается у одного-трёх из миллиона человек

Врачи из детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) спасли 14-летнюю жительницу Бурятии с редкой костной опухолью позвоночника – аневризмальной костной кистой (АКК). Образование это доброкачественное и характеризуется оно вздутием кости с появлением кистозных полостей, ограниченных фиброзными перегородками и содержащих кровянистую жидкость.

Такая опухоль достаточно редкая – она встречается у одного-трёх из одного миллиона человек. За последние 20 лет в научной литературе описано всего 165 этого заболевания именно у детей.
  
Диагноз ребёнку поставили не сразу из-за скудости симптомов и отсутствия каких-либо изменений в лабораторных и инструментальных исследованиях. Симптомы проявлялись постепенно. Началось всё с болей внизу живота и задержки стула. Затем появились проблемы с мочеиспусканием, но после анализов, УЗИ и рентгена заболеваний мочеполовых органов специалисты не выявили.

Постепенно боль усилилась и перешла на крестцовую область позвоночника, а за три недели и вовсе стала нестерпимой. После очередного обращения в приёмно-диагностическое отделение ДКРБ врачи собрали консилиум с участием начмеда, заведующей нефрологическим отделением и нейрохирурга. Девочку решили госпитализировать для детального обследования и провести ей магнитно-резонансную томографию (МРТ) пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Выяснилось, что в декабре подросток перенесла падение на спину, без, казалось бы тогда, особых последствий. Но МРТ показала объёмное образование крестцового канала. Тогда и стал известен точный диагноз – аневризмальная костная киста 3-4 крестцовых позвонков.

 

Врачи-нейрохирурги Цырен Балданов, Денис Ковальчук и Игорь Хунданов сделали ребёнку высокотехнологичную операцию по удалению новообразования. Состояние маленькой пациентки после хирургического вмешательства сразу улучшилось, а боли уменьшились. То, что опухоль доброкачественная, подтвердило лабораторное исследование.

Ребёнка в плановом порядке направили в Москву – в институт нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, где она перенесла ещё одну операцию – уже по радикальному удалению кисты под нейронавигационным контролем.

Юная жительница Бурятии уже вернулась домой. Теперь её ждёт первый курс медицинской реабилитации.

- Пока говорить о полном выздоровлении рано – требуется тщательное амбулаторное наблюдение и не один курс восстановления, но врачи надеются на успешность принимаемых мер, – рассказали в ДРКБ. –

Об этом редком в педиатрической практике случае рассказали на днях на заседании врачебной конференции ДРКБ. С докладом выступили молодые врачи – педиатр приёмно-диагностического отделения Ирина Урбаханова и нейрохирург Цырен Балданов.
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