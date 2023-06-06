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В бывшей купеческой столице в Бурятии появится новый автовокзал

В бывшей купеческой столице в Бурятии появится новый автовокзал
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Его пообещали достроить к концу года

Строительство здания нового автовокзала в Кяхте завершится к концу года – это пока по предварительным данным. Исполняющий обязанности главы района Евгений Цыренов сообщил, что соответствующей договорённости удалось достичь с ООО «Южный».

- Вопрос не решался уже долгое время. Сейчас определили конкретные сроки. Надеемся на их соблюдение. Работаем дальше, – цитируют Цыренова в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».


Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года в бывшем купеческом городе завершилось благоустройство его центральной части – тогда преобразились площадь, парк и территория нынешнего автовокзала, где  установили торговые павильоны, сделали тротуарные дорожки и освещение. А ещё там появились парковые фонари.

В феврале местные жители жаловались, что центр Кяхты превратили в настоящий общественный туалет. Фотоподтверждение разместили в telegram-канале Blog_kyakhta.

Люди заявили: единственную уборную, которая была поблизости, в здании автовокзала, закрыли якобы из-за нерентабельности, и теперь естественную нужду справляют прямо на улице. А ещё там выпивают, мусорят и устраивают драки.

Всё это наблюдали туристы из соседней Монголии, которые едут через райцентр в Улан-Удэ. Перед глазами иностранцев предстают стены, на которые мочатся люди, лежащие на земле фекалии, разбитые бутылки, бычки и мусор, утверждали кяхтинцы. «Скоро всё начнёт таять и будет ужасный запах», – отметила девушка, сделавшая эти фото.

Обратили внимание на происходящее и в группе «Кяхта-инфо.24/7». Местные власти обязали арендаторов очистить прилегающую территорию. Вскоре её привели в порядок.

автовокзал строительство

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