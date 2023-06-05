05 июня

04 июня

Популярное

Олег Газманов искупался в Байкале в Бурятии

Олег Газманов искупался в Байкале в Бурятии
Общество,  Фото:t.me/proektrby
Народный артист РФ с головой окунулся в священное озеро

В минувшую субботу, 3 июня, в столице Бурятии побывал известный российский певец и композитор, народный артист России Олег Газманов. Он стал хедлайнером грандиозного концерта, посвящённого столетию Бурятии.

Знаменитость выступил на главной площади Улан-Удэ. Он исполнил свои самые известные хиты, в том числе – «Есаул», «Мама», «Единственная моя», «Вперёд, Россия!», «Бессмертный полк», «Ясные дни» и «Сделан в СССР». А «Никто, кроме нас» Газманов спел с солисткой военного оркестра 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии младшим сержантом Даримой Цырендондоповой.

На следующий день в telegram-канале «Мать Бурятия» появилось видео с артистом, сделанное на Байкале. Певец искупался в озере, которое только недавно освободилось ото льда. Он бесстрашно зашёл в воду раздетым по пояс, а потом раскинул руки в стороны и окунулся в озеро с головой.

 
До этого Газманов приезжал в республику пять лет назад – в апреле 2018-го. Певец успел не только дать концерт, но и попариться в бане, познакомиться с местными достопримечательностями, посетить Иволгинский дацан и съездить на Байкал. 
Газманов концерт Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Попавший в ДТП мобилизованный из Бурятии избежал уголовного дела
Попавший в ДТП мобилизованный из Бурятии избежал уголовного дела
Общество, 05.06.2023
В его действиях не нашли состава преступления
В Улан-Удэ осуждённые изготовили тактильную икону Иисуса
В Улан-Удэ осуждённые изготовили тактильную икону Иисуса
Общество, 05.06.2023
Осуждённые занимаются в кружке «Руки искусства»
Олег Газманов искупался в Байкале в Бурятии
Олег Газманов искупался в Байкале в Бурятии
Общество, 05.06.2023
Народный артист РФ с головой окунулся в священное озеро
В Бурятии признали незаконными автогонки на льду Байкала
В Бурятии признали незаконными автогонки на льду Байкала
Общество, 05.06.2023
В прокуратуре заявили, что их согласовали вопреки Водному кодексу РФ 
Столица Бурятии опять осталась без горячей воды
Столица Бурятии опять осталась без горячей воды
Общество, 05.06.2023
Её не будет в городе несколько дней
В Улан-Удэ встретили победителя конкурса «Вся страна»
В Улан-Удэ встретили победителя конкурса «Вся страна»
Общество, 05.06.2023
Победу во всероссийском конкурсе этнической музыки одержал Чингис Раднаев  
В Бурятии похоронили погибшего на СВО добровольца
В Бурятии похоронили погибшего на СВО добровольца
Общество, 05.06.2023
У него остались родители, жена и двое сыновей
Байкал в Бурятии почти полностью освободился ото льда
Байкал в Бурятии почти полностью освободился ото льда
Общество, 05.06.2023
Его остатки пока дрейфуют в северной части озера
За неделю в Улан-Удэ устранили 40 засоров
За неделю в Улан-Удэ устранили 40 засоров
Общество, 05.06.2023
Сотрудникам «Водоканала» пришлось промыть более 700 метров канализации
Местами по Бурятии кратковременные дожди
Местами по Бурятии кратковременные дожди
Общество, 05.06.2023
Днём по республике +21, +26, местами +11, +16

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^