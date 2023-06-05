Олег Газманов искупался в Байкале в Бурятии

Народный артист РФ с головой окунулся в священное озеро
Знаменитость выступил на главной площади Улан-Удэ. Он исполнил свои самые известные хиты, в том числе – «Есаул», «Мама», «Единственная моя», «Вперёд, Россия!», «Бессмертный полк», «Ясные дни» и «Сделан в СССР». А «Никто, кроме нас» Газманов спел с солисткой военного оркестра 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии младшим сержантом Даримой Цырендондоповой.
На следующий день в telegram-канале «Мать Бурятия» появилось видео с артистом, сделанное на Байкале. Певец искупался в озере, которое только недавно освободилось ото льда. Он бесстрашно зашёл в воду раздетым по пояс, а потом раскинул руки в стороны и окунулся в озеро с головой.
До этого Газманов приезжал в республику пять лет назад – в апреле 2018-го. Певец успел не только дать концерт, но и попариться в бане, познакомиться с местными достопримечательностями, посетить Иволгинский дацан и съездить на Байкал.