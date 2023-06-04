Грандиозный концерт в честь столетия Бурятии устроили в Улан-Удэ



«До слёз! Актуальные песни. Спасибо операторам»

«Спасибо за такой концерт. Прошёл на одном дыхании»

«Обожаю Газманова!!! Спасибо за такой концерт»

«Очень интересно. Старые песни исполнили на новый лад»

«Выросла на его песнях»

«Вообще здорово всё было! Спасибо организаторам, спасибо всем, кто принимал участие! Что-то невероятное было, фантастическое! Всех с праздником!!!»

«Концерт просто супер»





Накануне, 3 июня, в Улан-Удэ прошёл концерт на площади Советов в Улан-Удэ в честь столетия Бурятии. Как сообщили в правительстве республики, он собрал более 15 тысяч жителей и гостей. Для зрителей свои песни исполнили артисты бурятской эстрады и народный артист России Олег Газманов.Одну из песен под названием «Никто, кроме нас» Олег Газманов посвятил 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ. Эту песню певец исполнил дуэтом с сержантом, солисткой военного оркестра Даримой Цырендондоповой.- Меня занесли во все санкционные списки, я кавалер санкционных списков. Меня никуда не пускают, а мне и не надо, главное, что я сейчас здесь с вами в Бурятии! Песни и стихи я посвящал, посвящаю и буду посвящать своей Родине, - сказал на концерте перед исполнением песни «Офицеры» Олег Газманов.Зрители, присутствовавшие на вчерашнем концерте, делятся своими впечатлениями в соцсетях: