04 июня

03 июня

02 июня

Популярное

Грандиозный концерт в честь столетия Бурятии устроили в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с концерта, на котором выступили артисты бурятской эстрады и известный российский певец Олег Газманов

Накануне, 3 июня, в Улан-Удэ прошёл концерт на площади Советов в Улан-Удэ в честь столетия Бурятии. Как сообщили в правительстве республики, он собрал более 15 тысяч жителей и гостей. Для зрителей свои песни исполнили артисты бурятской эстрады и народный артист России Олег Газманов.

Одну из песен под названием «Никто, кроме нас» Олег Газманов посвятил 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ. Эту песню певец исполнил дуэтом с сержантом, солисткой военного оркестра Даримой Цырендондоповой.

- Меня занесли во все санкционные списки, я кавалер санкционных списков. Меня никуда не пускают, а мне и не надо, главное, что я сейчас здесь с вами в Бурятии! Песни и стихи я посвящал, посвящаю и буду посвящать своей Родине, - сказал на концерте перед исполнением песни «Офицеры» Олег Газманов.

Зрители, присутствовавшие на вчерашнем концерте, делятся своими впечатлениями в соцсетях:
 
«До слёз! Актуальные песни. Спасибо операторам»
«Спасибо за такой концерт. Прошёл на одном дыхании»
«Обожаю Газманова!!! Спасибо за такой концерт»
«Очень интересно. Старые песни исполнили на новый лад»
«Выросла на его песнях»
«Вообще здорово всё было! Спасибо организаторам, спасибо всем, кто принимал участие! Что-то невероятное было, фантастическое! Всех с праздником!!!»
«Концерт просто супер»

концерт юбилей площадь Советов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Грандиозный концерт в честь столетия Бурятии устроили в Улан-Удэ
Грандиозный концерт в честь столетия Бурятии устроили в Улан-Удэ
Общество, 04.06.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с концерта, на котором выступили артисты бурятской эстрады и известный российский певец Олег Газманов

В Улан-Удэ прошло масштабное представление к вековому юбилею Бурятии: фоторепортаж
В Улан-Удэ прошло масштабное представление к вековому юбилею Бурятии: фоторепортаж
Общество, 04.06.2023
На Центральном стадионе выступили более двух тысяч артистов
Житель Бурятии, поссорившись со знакомым, застрелил его
Житель Бурятии, поссорившись со знакомым, застрелил его
Общество, 04.06.2023
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима
В Бурятии потушили пять лесных пожаров
В Бурятии потушили пять лесных пожаров
Общество, 04.06.2023
На утро 4 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Улан-удэнец перечислил аферистам 2,8 млн
Улан-удэнец перечислил аферистам 2,8 млн
Общество, 04.06.2023
68 жителей Бурятии пострадали от действий интернет-преступников за последнюю неделю
Жительницу Забайкалья подозревают в мошенничестве на 5 млн
Жительницу Забайкалья подозревают в мошенничестве на 5 млн
Общество, 04.06.2023
Девушка в течение четырёх лет выпускала кредитные карты на чужих людей и похищала деньги
В Бурятии сегодня ожидаются дожди с грозами
В Бурятии сегодня ожидаются дожди с грозами
Общество, 04.06.2023
В Улан-Удэ пройдёт небольшой дождь
В Бурятии полицейские вытащили застрявший в луже автомобиль пенсионеров
В Бурятии полицейские вытащили застрявший в луже автомобиль пенсионеров
Общество, 03.06.2023
Выйдя из машины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались  
В Улан-Удэ пара сыграла свадьбу на площади Советов
В Улан-Удэ пара сыграла свадьбу на площади Советов
Общество, 03.06.2023
Брак заключили во время празднования 100-летия республики
Все районы Бурятии представлены на площади Советов: фоторепортаж
Все районы Бурятии представлены на площади Советов: фоторепортаж
Общество, 03.06.2023
«Вся Бурятия как на ладони», - оценил глава республики
Гусиноозёрск примет районный Сурхарбан
Гусиноозёрск примет районный Сурхарбан
Общество, 03.06.2023
Скачки состоятся вблизи Новоселенгинска
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 03.06.2023
В Улан-Удэ до +18 градусов 
В Бурятии скачки «Сурхарбаана» перенесут на новое место
В Бурятии скачки «Сурхарбаана» перенесут на новое место
Общество, 02.06.2023
Они состоятся на территории Янгажинского дацана
В Бурятии отпразднуют поэтический праздник
В Бурятии отпразднуют поэтический праздник
Общество, 02.06.2023
Его проведут в Новоселенгинске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^