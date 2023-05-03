В Бурятии на реке Джида снесут старый мост и построят новый

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Закаменском районе заключили контракт на капремонт моста



В Закаменском районе Бурятии заключили контракт на капремонт моста через реку Джида в селе Михайловка. Заказчик работ – администрация района, исполнителем стала компания «КапиталИнвест». Приступить к работам подрядчик планирует в конце мая, сообщили в минтрансе республики.



Железобетонный мост длиной 186 метров и шириной 4,5 метра построили в 1992 году. К сегодняшнему дню на всех конструкциях мостового сооружения имеются довольно серьёзные дефекты.



- Работы планируются масштабные: для начала демонтаж моста, а для удобства жителей села будет сооружен временный мост. Будет произведён ремонт опор, пролётных строений, ремонт мостового полотна, устройство котлованов под опоры, устройство подходов и тротуаров, а также установлено освещение, - сообщил замруководителя администрации Закаменского района Александр Тудунов.



Мост необходим жителям двух сёл: Михайловка и Булуктай. Кроме того, им пользуются подразделения Пограничного управления для выполнения задач по защите и охране государственной границы.



Срок завершения работ на мосту в селе Михайловка через реку Джида запланирован на конец 2025 года. Капремонт будет выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные работы».



- С прошлого года появилась возможность в рамках национального проекта «Безопасные качественные работы» выполнять капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений. В этом году в рамках нацпроекта работы идут на шести местных мостовых сооружениях, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

