В Бурятии на реке Джида снесут старый мост и построят новый

В Закаменском районе заключили контракт на капремонт моста
В Закаменском районе Бурятии заключили контракт на капремонт моста через реку Джида в селе Михайловка. Заказчик работ – администрация района, исполнителем стала компания «КапиталИнвест». Приступить к работам подрядчик планирует в конце мая, сообщили в минтрансе республики.
Железобетонный мост длиной 186 метров и шириной 4,5 метра построили в 1992 году. К сегодняшнему дню на всех конструкциях мостового сооружения имеются довольно серьёзные дефекты.
- Работы планируются масштабные: для начала демонтаж моста, а для удобства жителей села будет сооружен временный мост. Будет произведён ремонт опор, пролётных строений, ремонт мостового полотна, устройство котлованов под опоры, устройство подходов и тротуаров, а также установлено освещение, - сообщил замруководителя администрации Закаменского района Александр Тудунов.
Мост необходим жителям двух сёл: Михайловка и Булуктай. Кроме того, им пользуются подразделения Пограничного управления для выполнения задач по защите и охране государственной границы.
Срок завершения работ на мосту в селе Михайловка через реку Джида запланирован на конец 2025 года. Капремонт будет выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные работы».
- С прошлого года появилась возможность в рамках национального проекта «Безопасные качественные работы» выполнять капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений. В этом году в рамках нацпроекта работы идут на шести местных мостовых сооружениях, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
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