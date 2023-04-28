В центре Улан-Удэ на репетициях парада Победы выставят ГИБДД

Сотрудники ДПС будут дежурить около парковки
Экипажи ДПС будут контролировать зону парковки на площади Советов во время репетиций парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Там напомнили, что 28 апреля с 18:00 до 21:00 в центре бурятской столицы пройдёт тренировка пеших парадных расчётов, поэтому дороги перекрывать не станут. Зато в следующую среду, 3-го и в пятницу, 5-го мая, на площади уже появится техника, и потому с 16:00 придётся ограничить движение транспорта на улицах Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Коммунистическая.
В воскресенье, 7 мая, с 10:00 до 12:00 запланировали генеральную репетицию военного парада. В этот день с 08:00 до 13:00 недоступными для автомобилей и маршруток окажутся те же самые улицы. Само мероприятия начнётся 9 мая в 10 часов утра.
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