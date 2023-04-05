05 апреля

04 апреля

Популярное

В Бурятии сносят старый дом культуры

В Бурятии сносят старый дом культуры
Общество,  Фото:"Селенга-инфо"
На место снесённого здания построят новое почти за 112 млн рублей

В улусе Тохой в Селенгинском районе Бурятии ведутся работы по сносу старого здания дома культуры. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо».

Ещё в 2013 году провели инженерное обследование старого здания. Экспертиза показала, что оно не соответствует современным требованиям эксплуатации.


Позже начнётся строительство нового здания ДК. Стоимость объекта составит 111 млн 818 тысяч рублей.

Новый дом культуры планируется ввести в эксплуатацию в августа 2024 года.




дом культуры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии простятся ещё с одним погибшим мобилизованным
В Бурятии простятся ещё с одним погибшим мобилизованным
Общество, 05.04.2023
21-летний участник СВО умер в госпитале после тяжёлого ранения
Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится 20 мая
Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится 20 мая
Общество, 05.04.2023
Тема акции в этом году связана с Годом педагога и наставника
Жители Бурятии продолжают жаловаться на местное здравоохранение
Жители Бурятии продолжают жаловаться на местное здравоохранение
Общество, 05.04.2023
За неделю от недовольных пациентов поступило более 270 претензий
На севере Бурятии досмотрено более 700 тысяч яиц
На севере Бурятии досмотрено более 700 тысяч яиц
Общество, 05.04.2023
Россельхознадзор не выявил нарушений 
В Бурятии осуждённым рассказали, как правильно составить резюме
В Бурятии осуждённым рассказали, как правильно составить резюме
Общество, 05.04.2023
Исправительное учреждение посетил сотрудник центра занятости 
Студенты колледжа проведут серию концертов в Улан-Удэ
Студенты колледжа проведут серию концертов в Улан-Удэ
Общество, 05.04.2023
Перед зрителями выступят молодые танцоры, музыканты и вокалисты
В Улан-Удэ раскроют «Творческую кухню Байкальского туризма»
В Улан-Удэ раскроют «Творческую кухню Байкальского туризма»
Общество, 05.04.2023
На сессии расскажут о нестандартных подходах в организации путешествий
Из Бурятии изгнали нелегального мигранта
Из Бурятии изгнали нелегального мигранта
Общество, 05.04.2023
Иностранца заставили уехать из республики через суд
Жители Бурятии рассказали о воющей по ночам женщине и дедушке с паранойей
Жители Бурятии рассказали о воющей по ночам женщине и дедушке с паранойей
Общество, 05.04.2023
Северобайкальцев одолевают неадекватные соседи 
Жителей Бурятии снова обрадовали растущими зарплатами
Жителей Бурятии снова обрадовали растущими зарплатами
Общество, 05.04.2023
В Бурятстате заявили, что за год они увеличились ещё на 17,5%
Улан-удэнка предъявила претензии к пересадочному тарифу
Улан-удэнка предъявила претензии к пересадочному тарифу
Общество, 05.04.2023
В МУП «Городские маршруты» же заверили, что сбоев в программе не было
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
Общество, 05.04.2023
Порывы ветра достигнут 21 м/с
В Улан-Удэ расскажут о пещерах Бурятии
В Улан-Удэ расскажут о пещерах Бурятии
Общество, 04.04.2023
В столице республике пройдёт новая встреча в клубе путешественников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^