В Бурятии сносят старый дом культуры









В улусе Тохой в Селенгинском районе Бурятии ведутся работы по сносу старого здания дома культуры. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо».Ещё в 2013 году провели инженерное обследование старого здания. Экспертиза показала, что оно не соответствует современным требованиям эксплуатации.Позже начнётся строительство нового здания ДК. Стоимость объекта составит 111 млн 818 тысяч рублей.Новый дом культуры планируется ввести в эксплуатацию в августа 2024 года.