25 марта

24 марта

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В Улан-Удэ открылась выставка «Берестяная поэзия»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

24 марта в Музее природы Бурятии начала работать выставка «Берестяная поэзия».

- Белая берёза издревле олицетворяла Россию и почиталась у всех её народов. На территории нашей республики произрастает 9 видов берёз. Все они обладают уникальными свойствами, в том числе и лечебными. Мы с удовольствием пьём березовый сок, почки этого дерева помогают при простуде, а береста как материал для бытовых изделий привлекала народных мастеров с давних пор, - рассказывают в Национальном музее Бурятии.

Народные умельцы заметили, что береста при обработке сохраняет свои свойства – мягкость, гибкость и прочность. Из этого пластичного, стойкого материала изготовлялись плетёные изделия: туеса, кузова, корзины, лапти, хлебницы, солонки и другие полезные в быту предметы.

Береста обладает бактерицидным действием, это мощный антисептик, природный абсорбент: выводит яды, очищает продукты. Исследования показали присутствие ионов серебра в коре и древесине берёзы, которые предотвращают рост бактерий, а, следовательно, продукты в берестяных изделиях сохраняются свежими очень долго.

- На сегодня художественные изделия из бересты – оригинальный вид народного творчества. На нашей выставке вы впервые увидите берестяные изделия Сокто Очировича Дашиева, одного из лучших мастеров-берестянщиков России – это оригинальная берестяная люлька, туеса, маслобойка и другие изделия. Сокто Очирович работает в Тохорюктинской средней школе учителем труда, ведёт кружок декоративно-прикладного искусства по бересте, является дипломантом, победителем в различных номинациях многочисленных всероссийских конкурсов по бересте. В 2022 году стал победителем в номинации «Жильё из бересты» в III Межрегиональном конкурсе мастеров по художественной обработке бересты «Берестяной хоровод», г. Томск, - продолжают в музее.

В этом искусстве очень важна преемственность поколений, поскольку секреты мастерства передаются только от учителя к ученику.

- Сокто Очирович с уважением относится к своему наставнику и другу в берестяном искусстве, заслуженному работнику культуры Республики Бурятия – Валерию Дашеевичу Цыбикову, работы которого также будут представлены на данной выставке, - заключили в учреждении.

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выставка культура национальный музей

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