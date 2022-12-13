Стерилизацию в Бурятии сделают доступнее

Волонтёры решили остановить бесконтрольное размножение собак в республике





Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья», где помогают бездомным и попавшим в беду животным, запускают новый проект. Речь идёт о стерилизации собак, у которых уже есть хозяева. Эту процедуру хотят сделать доступнее.- Проблема нашей деятельности по спасению животных в том, что мы не можем спасти всех. А очень хочется! Поток щенков и котят на улицы такой, что выть хочется от своей беспомощности, – рассказали в организации. – Важнее работать на перспективу, чтобы они не появлялись вообще. Как это сделать, вы прекрасно знаете. Стерилизация. Мы уже работаем по одному президентскому гранту на эту тему. Но болото, в котором мы все по пояс, одним грантом не вычерпать. Поэтому собираемся запустить второй проект.Волонтёры намерены выезжать в ДНТ и СНТ и различные населённые пункты, где живут люди, у которых очень мало возможностей или просто желания везти своих питомцев на стерилизацию в город.- Будем агитировать жителей, собирать заявки, компоновать это в операционные дни и привозить туда врачей, которые лечат и оперируют наших животных и которым мы всецело доверяем, – пояснили в «Собаке счастья». – Для жителей этих ДНТ процедура не будет бесплатной – это не льготная стерилизация. Но мы значительно повысим её доступность.Чтобы претворить идею в жизнь, придётся приобрести коагулятор за 53 тысячи рублей, двое весов, столько же источников света, машинку для стрижки, а также шовные материалы и расходники на первое время.- Помощи с закупкой оборудования мы попросим у администрации Улан-Удэ. Очень надеемся на их участие. Если нет – придётся собирать самим, – подчеркнули в фонде.Волонтёрам нужны помощники, поскольку объём работы слишком большой для их небольшой команды, «где ещё и куча животных». На официальной странице фонда во «ВКонтакте» у подписчиков поинтересовались, готовы ли они поддержать проект и взять на себя любую, даже минимальную часть работы. Большинство интернет-пользователей, прокомментировавших пост, ответили положительно.