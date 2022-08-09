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В Иркутской области составят карту маршрутов выходного дня

В Иркутской области составят карту маршрутов выходного дня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Авторы 6 лучших предложений получат призы

Жителей Иркутской области приглашают стать соавторами единой карты необычных маршрутов выходного дня. Акция ««Weekend: открой Иркутскую область» продлится до конца месяца. Главная цель – привлечь внимание к альтернативным маршрутам.

– Мы все не раз были в Листвянке, «Тальцах» или на Кругобайкальской железной дороге. Но Иркутская область – край, богатый на уникальные туристические маршруты, – поясняет Денис Ивлев, временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области. – Чтобы у жителей региона был широкий выбор при планировании краткосрочного отдыха, чтобы разгрузить популярные направления и развить новые, мы решили составить электронную карту с природными и историко-архитектурными объектами. Надеемся, что жители внесут свой вклад в её создание.

Чтобы принять участие в акции «Weekend: открой Иркутскую область», нужно оставить информацию об интересном туристическом месте в официальной группе агентства по туризму Иркутской области в социальной сети «ВКонтакте». Главное условие – чтобы дорога до объекта и обратно занимала не больше двух дней. Лучшие предложения каждый четверг будут звучать в эфире радио.

– Мы понимаем, что предложения будут очень разные, и выбрать из них лучшие невозможно. Однако хотелось бы поблагодарить тех, кто внесёт свой вклад в создание карты, поэтому в начале сентября также на странице регионального агентства по туризму пройдёт интернет-голосование. Жители Иркутской области выберут шесть победителей, которые получат призы, – добавил Вячеслав Баянов, директор особой экономической зоны «Ворота Байкала».

Итогом акции станет составление карты туристических объектов для формирования маршрутов выходного дня в регионе, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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