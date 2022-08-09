В Иркутской области составят карту маршрутов выходного дня

Авторы 6 лучших предложений получат призы



Жителей Иркутской области приглашают стать соавторами единой карты необычных маршрутов выходного дня. Акция ««Weekend: открой Иркутскую область» продлится до конца месяца. Главная цель – привлечь внимание к альтернативным маршрутам.



– Мы все не раз были в Листвянке, «Тальцах» или на Кругобайкальской железной дороге. Но Иркутская область – край, богатый на уникальные туристические маршруты, – поясняет Денис Ивлев, временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области. – Чтобы у жителей региона был широкий выбор при планировании краткосрочного отдыха, чтобы разгрузить популярные направления и развить новые, мы решили составить электронную карту с природными и историко-архитектурными объектами. Надеемся, что жители внесут свой вклад в её создание.



Чтобы принять участие в акции «Weekend: открой Иркутскую область», нужно оставить информацию об интересном туристическом месте в официальной группе агентства по туризму Иркутской области в социальной сети «ВКонтакте». Главное условие – чтобы дорога до объекта и обратно занимала не больше двух дней. Лучшие предложения каждый четверг будут звучать в эфире радио.



– Мы понимаем, что предложения будут очень разные, и выбрать из них лучшие невозможно. Однако хотелось бы поблагодарить тех, кто внесёт свой вклад в создание карты, поэтому в начале сентября также на странице регионального агентства по туризму пройдёт интернет-голосование. Жители Иркутской области выберут шесть победителей, которые получат призы, – добавил Вячеслав Баянов, директор особой экономической зоны «Ворота Байкала».



Итогом акции станет составление карты туристических объектов для формирования маршрутов выходного дня в регионе, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+



