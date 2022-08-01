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В Улан-Удэ асфальт укладывали во время ливня

В Улан-Удэ асфальт укладывали во время ливня
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
«Технология – и так сойдёт», - возмущаются горожане

31 июля жители улицы Пристанская в Улан-Удэ сняли на видео, как асфальт укладывали прямо в лужи во время сильнейшего ливня. Видео появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

Сейчас на улице Пристанская обустраивают пешеходные дорожки и кладут новый асфальт во дворах нескольких многоквартирных домов. Улан-удэнцы саркастически назвали работы во время проливного дождя «новыми технологиями», а также посетовали, что асфальт, уложенный таким образом, вряд ли прослужит долго.

«Технология – и так сойдёт. Дождь, снег, какая разница, в следующем году нужно снова делать торги», - прокомментировал ещё один пользователь.

Подобные инциденты для Бурятии не редкость. Асфальт частенько укладывают и в дождь, и в снег, но благодаря неравнодушным очевидцам дорожников-нарушителей удаётся поймать за руку. Нередко благодаря таким видеосвидетельствам работы заказчик не принимает. Подрядчики в таком случае обязаны переделать дорогу за свой счёт.

Так, в июне 2019-го года, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил демонтировать асфальт уложенный во время дождя на проспекте Автомобилистов. Повторит ли эту судьбу асфальт на улице Пристанская, пока неизвестно. Официально власти города инцидент ещё не комментировали.

дорожный ремонт

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