«Технология – и так сойдёт», - возмущаются горожане
31 июля жители улицы Пристанская в Улан-Удэ сняли на видео, как асфальт укладывали прямо в лужи во время сильнейшего ливня. Видео появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
Сейчас на улице Пристанская обустраивают пешеходные дорожки и кладут новый асфальт во дворах нескольких многоквартирных домов. Улан-удэнцы саркастически назвали работы во время проливного дождя «новыми технологиями», а также посетовали, что асфальт, уложенный таким образом, вряд ли прослужит долго.
«Технология – и так сойдёт. Дождь, снег, какая разница, в следующем году нужно снова делать торги», - прокомментировал ещё один пользователь.
Подобные инциденты для Бурятии не редкость. Асфальт частенько укладывают и в дождь, и в снег, но благодаря неравнодушным очевидцам дорожников-нарушителей удаётся поймать за руку. Нередко благодаря таким видеосвидетельствам работы заказчик не принимает. Подрядчики в таком случае обязаны переделать дорогу за свой счёт.
Так, в июне 2019-го года, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил демонтировать асфальт уложенный во время дождя на проспекте Автомобилистов. Повторит ли эту судьбу асфальт на улице Пристанская, пока неизвестно. Официально власти города инцидент ещё не комментировали.
В Улан-Удэ асфальт укладывали во время ливня
Общество, Фото:
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