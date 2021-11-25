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В Бурятии асфальт укладывали в снег

В Бурятии асфальт укладывали в снег
Общество,  Фото:neravnodyshnyi_grajdanin и минстрой РБ
На ситуацию отреагировал зампред правительства Бурятии

В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии асфальт укладывали прямо в снег. Происходящее запечатлели очевидцы, а видео опубликовали в паблике neravnodyshnyi_grajdanin.

Рабочие пояснили очевидцам, что снег «убрали, насколько возможно». Однако вопросов к качеству работ это не снимает.

- Сериал «Освоить любой ценой» продолжается. Без битума в основании снег липнет на колеса техники, при отрицательной температуре (-14) не очищено основание, асфальт замёрз. Завод пережигает смесь (+140 на месте укладки), тогда завод с какой температурой выпускает... – так автор подписал видео.




Ситуацию «Байкал-Daily» прокомментировали в министерстве строительства Бурятии. Выяснилось, что подрядная организация производит благоустройство двора в шестом микрорайоне Гусиноозёрска.

Уже сегодня зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и министр строительства Николай Рузавин в ходе рабочей поездки побывали на месте.

- Делается немножко по-другому. Ставится обогреваемый кузов для подготовки щебня, песка, ПГС, что в основание идёт. Рассыпается, сверху уплотняется, и только потом асфальт укладывается. А вы на снег укладываете, - указал представителю подрядной организации Евгений Луковников.


До конца недели будут взяты лабораторные пробы на качество асфальта. Если исследование покажет нарушение технологии, строителей обяжут провести работы заново.

- В соответствии с гарантийным обязательством подрядная организация должна будет сделать укладку нового асфальта с приходом положительных температур воздуха. Также будет принято решение о расторжении контракта с подрядной организацией и занесением её в «чёрный список», - пояснили «Байкал-Daily» возможную процедуру в пресс-службе минстроя Бурятии.


 


Летом 2020 года жители Улан-Удэ засняли на видео укладку асфальта в дождь. Тогда после обнародования ролика в соцсетях начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации города заверил, что весь уложенный таким образом асфальт будет убран. Чиновник также выразил недоумение, «на что надеялся подрядчик».


дорожный ремонт благоустройство

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