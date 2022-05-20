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В Иркутске шаманы откроют «Небесные врата»

В Иркутске шаманы откроют «Небесные врата»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участие в тайлгане может принять любой желающий

22 мая в Иркутске проведут большой тайлган (общий молебен – праздник) «Открытие небесных врат». Со дня «Открытия небесных врат» начинается пора родовых обрядов и шаманских посвящений.

Принять участие в тайлгане может каждый, независимо от вероисповедания, возраста и пола. Он состоится на острове Комсомольский. Начало в 11:00, сбор в 10:00.

Тайлган организуется следующим образом:
1. Подготовка проходит заранее, когда готовятся подношения для божеств, распределяются между шаманами зоны ответственности.
2. Призвание родовых божеств, 13 Хатов, Тэнгэри на праздник; сам молебен, когда боо и удаган (шаманы) объясняют, что приготовили, оживляют (очищают и благословляют) подношения, излагают просьбы.
3. Отправление подношений происходит через костёр, также сопровождающийся пениями боо и удаган теперь уже с благодарностью о благосклонности, принятии даров.

Подношения традиционны: прежде всего берёзовая роща, соединяющая три уровня мироздания, оживляемая и являющая собой модель Вселенной. Также каждый шаман дарует отрезы ткани, рубашку, вкусные угощения: мясо, сладости, напитки, сливочное масло. Все подношения подаются божествам через хадак небесно-синего цвета.

- С собой можно принести белую пищу для подношения божествам: свежезаваренный чай, арсу или тарасун или водку, молоко (достаточно по 200 мл), сладости которые любите сами (достаточно по 200-300 грамм), сливочное масло (символизирует достаток, изобилие). Списки с наименованием рода, подрода, Ф.И.О. и датой рождения людей, за которых вы бы хотели, чтобы помолились, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Иркутск шаманизм шаманы тайлган национальная культура

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