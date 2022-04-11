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В Улан-Удэ осуждённые написали «Тотальный диктант»

В Улан-Удэ осуждённые написали «Тотальный диктант»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Свою грамотность проверили 45 человек

45 осуждённых женщин из исправительной колонии №7 в Улан-Удэ приняли участие в «Тотальном диктанте».

Женщины написали под диктовку произведение писательницы и поэтессы Ольги Берггольц «Голос блокадного Ленинграда», приуроченное ко Дню Победы.

Текст для осуждённых читала учитель русского языка вечерней сменной общеобразовательной школы №14, сообщили в УФСИН по Бурятии.




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