В нём приняли участие дети с ОВЗ и дети-инвалиды
В Бурятии для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов был проведён открытый городской дистанционный фестиваль-конкурс художественного творчества «Мир фантазий». Мероприятие состоялось в рамках муниципальной инновационной площадки «Территория возможностей».
Фестиваль проходил в разных возрастных категориях по шести номинациям: изобразительная деятельность, декоративно-прикладное творчество, вокал, хореография, художественное слово, легоконструирование. Всего в фестивале приняли участие 246 детей из городов Улан-Удэ и Северобайкальск, Заиграевского и Иволгинского районов Бурятии.
В канун праздника детей поздравили с волшебным праздником, провели конкурсы и весёлые игры. Обладателям гран-при были вручены сертификаты в хобби-маркет. Победителям конкурса – дипломы 1, 2, 3 степени. Все дети, принявшие участие в фестивале, получили сертификаты участников. Кроме этого, Дед Мороз и Снегурочка лично приехали в гости и поздравили с Новым годом детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии завершился творческий фестиваль «Мир фантазий»
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