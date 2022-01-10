В Бурятии завершился творческий фестиваль «Мир фантазий»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

В нём приняли участие дети с ОВЗ и дети-инвалиды



В Бурятии для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов был проведён открытый городской дистанционный фестиваль-конкурс художественного творчества «Мир фантазий». Мероприятие состоялось в рамках муниципальной инновационной площадки «Территория возможностей».



Фестиваль проходил в разных возрастных категориях по шести номинациям: изобразительная деятельность, декоративно-прикладное творчество, вокал, хореография, художественное слово, легоконструирование. Всего в фестивале приняли участие 246 детей из городов Улан-Удэ и Северобайкальск, Заиграевского и Иволгинского районов Бурятии.



В канун праздника детей поздравили с волшебным праздником, провели конкурсы и весёлые игры. Обладателям гран-при были вручены сертификаты в хобби-маркет. Победителям конкурса – дипломы 1, 2, 3 степени. Все дети, принявшие участие в фестивале, получили сертификаты участников. Кроме этого, Дед Мороз и Снегурочка лично приехали в гости и поздравили с Новым годом детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

