Победители получат дипломы и ценные призы
С 1 по 29 декабря в Бурятии проводится республиканская природоохранная акция «Сохраним леса Байкала». Её участниками могут стать учащиеся и воспитанники организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования республики.
Акция будет состоять из четырёх этапов. Все четыре этапа являются независимыми, учащиеся могут принимать участие в них как по отдельности, так и в каждом этапе.
Первый этап – учебно-познавательное мероприятие «Не рубите ёлочку». Номинации: экологический урок; экологический мастер-класс; сценическое выступление; экологическая игра или конкурс.
Вторым этапом станет «Лесной патруль». Совместно с сотрудниками лесничеств Бурятии обучающимися проводится патрулирование лесных участков, в ходе которых лесники проводят практические лекции о своей работе, о лесовосстановлении, об особенностях лесоведения; проводится разъяснительная работа с населением.
Следующим этапом будет конкурс поделок «Альтернативная ёлка». Номинации конкурса: «Ёлочка-красавица», «Новогодняя композиция», «Мастер-класс по изготовлению новогодней поделки». Количество номинаций может быть увеличено в зависимости от решения жюри.
Заключительным этапом запланирован литературный конкурс. Номинации: агитлистовка «Не рубите ёлочку»; сочинения (эссе) на тему «Не рубите ёлочку»; сказки «Зимний лес»; стихи на темы «Не рубите ёлочку», «Сохраним леса Байкала», «Новогодняя ёлка»; рассказы «В зимнем лесу».
По итогам акции все отмеченные организационным комитетом работы получат дипломы и ценные призы. Все участники получат сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.
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В Бурятии стартовала детская акция «Сохраним леса Байкала»
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