 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

В Бурятии стартовала детская акция «Сохраним леса Байкала»

В Бурятии стартовала детская акция «Сохраним леса Байкала»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победители получат дипломы и ценные призы

С 1 по 29 декабря в Бурятии проводится республиканская природоохранная акция «Сохраним леса Байкала». Её участниками могут стать учащиеся и воспитанники организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования республики.

Акция будет состоять из четырёх этапов. Все четыре этапа являются независимыми, учащиеся могут принимать участие в них как по отдельности, так и в каждом этапе.

Первый этап – учебно-познавательное мероприятие «Не рубите ёлочку». Номинации: экологический урок; экологический мастер-класс; сценическое выступление; экологическая игра или конкурс.

Вторым этапом станет «Лесной патруль». Совместно с сотрудниками лесничеств Бурятии обучающимися проводится патрулирование лесных участков, в ходе которых лесники проводят практические лекции о своей работе, о лесовосстановлении, об особенностях лесоведения; проводится разъяснительная работа с населением.

Следующим этапом будет конкурс поделок «Альтернативная ёлка». Номинации конкурса: «Ёлочка-красавица», «Новогодняя композиция», «Мастер-класс по изготовлению новогодней поделки». Количество номинаций может быть увеличено в зависимости от решения жюри.

Заключительным этапом запланирован литературный конкурс. Номинации: агитлистовка «Не рубите ёлочку»; сочинения (эссе) на тему «Не рубите ёлочку»; сказки «Зимний лес»; стихи на темы «Не рубите ёлочку», «Сохраним леса Байкала», «Новогодняя ёлка»; рассказы «В зимнем лесу».

По итогам акции все отмеченные организационным комитетом работы получат дипломы и ценные призы. Все участники получат сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия акция природоохранная деятельность дети Байкал конкурс экология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Гусиноозёрске дети сыграли спектакль «Булат»
В Гусиноозёрске дети сыграли спектакль «Булат»
Общество, 01.12.2021
В работе над проектом приняли участие артисты в возрасте от 10 до 16 лет
На вокзале Улан-Удэ открылась выставка о природе Байкала
На вокзале Улан-Удэ открылась выставка о природе Байкала
Общество, 01.12.2021
Увидеть фото флоры и фауны озера пассажиры могут круглосуточно
В Забайкалье привезли первые контейнеры для раздельного сбора мусора
В Забайкалье привезли первые контейнеры для раздельного сбора мусора
Общество, 01.12.2021
Их установят у многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры
Поезд метро Москвы украсили фотографии Байкала
Поезд метро Москвы украсили фотографии Байкала
Общество, 01.12.2021
Снимки самых красивых мест Иркутской области стали частью экспозиции в тематическом поезде «Путешествие по России»
В Бурятии стартовала детская акция «Сохраним леса Байкала»
В Бурятии стартовала детская акция «Сохраним леса Байкала»
Общество, 01.12.2021
Победители получат дипломы и ценные призы
Оленья семья живёт в одном из хозяйств Забайкалья
Оленья семья живёт в одном из хозяйств Забайкалья
Общество, 01.12.2021
Недавно у пары маралов родился малыш
Стала известна программа «Зимниады» на Байкале
Стала известна программа «Зимниады» на Байкале
Общество, 01.12.2021
Большинство мероприятий пройдут в феврале-марте следующего года
К военным Бурятии поступит робот для разминирования
К военным Бурятии поступит робот для разминирования
Общество, 01.12.2021
Новейший комплекс «Уран-6» получат инженерные подразделения ВВО
На трассе в Забайкалье возвели ступу и площадку для отдыха
На трассе в Забайкалье возвели ступу и площадку для отдыха
Общество, 01.12.2021
Площадку на месте поклонения буддистов обустроили в бурятском стиле
Иркутский теннисист победил на чемпионате России
Иркутский теннисист победил на чемпионате России
Общество, 01.12.2021
Соревнования по настольному теннису проводились среди лиц с ПОДА
В Чите начали курсировать «цифровые» троллейбусы
В Чите начали курсировать «цифровые» троллейбусы
Общество, 01.12.2021
В 11 новых троллейбусах есть бесплатный Wi-Fi и розетки для зарядки
Маршрут по Байкалу получил гран-при всероссийской туристской премии
Маршрут по Байкалу получил гран-при всероссийской туристской премии
Общество, 01.12.2021
Ещё один тур по озеру стал победителем в одной из номинаций
В Бурятии разыграли кубок по ушу
В Бурятии разыграли кубок по ушу
Общество, 01.12.2021
Чемпионами у взрослых стали Андрей Фёдоров и Анна Леонова
Акция памяти в Бурятии произвела впечатление на дипломата из Германии
Акция памяти в Бурятии произвела впечатление на дипломата из Германии
Общество, 01.12.2021
Только в Улан-Удэ возложение цветов в память о павших воинах стало частью официальной программы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^