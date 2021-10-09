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Было — стало: Площадь Революции 2.0

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Тут вам тундра, здесь качели, там фонтан. Вот деревья — осторожно, не наткнитесь!»

Итак, свершилось! Новая площадь Революции доступна для посещения.

Фотокорреспондент Сергей Тарасенко по этому поводу отмечает:

«Что мы видим? Фактически площадь как единое универсальное пространство уничтожена. Теперь она разделена на множество зон, всего помаленьку. Тут вам тундра, здесь качели, там фонтан. Вот деревья — осторожно, не наткнитесь! Не, ну понятно же, главная причина реконструкции площади — это чтоб митингов не было. Но а как же ярмарки?! Хотя... Какие теперь ярмарки? Полтора метра, маски, перчатки.

Но да ладно. Есть скамейки, есть трава. Много травы! Интересно, можно ли будет в ней сидеть? Очень заманчиво. Да, и рябина вдоль дороги выросла-таки! Красивая».

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