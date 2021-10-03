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Было — стало: Вид из окна музколледжа

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Вид на проспект Победы почти не изменился. А вот в сторону рынка и улицы Балтахинова — упс!»

«Байкал-Daily» продолжает фотопроект о том, как на наших глазах меняется Улан-Удэ.

- В 2012-м щёлкнул вид из окна Улан-Удэнского музыкального колледжа имени П.И. Чайковского. Не так давно, случайно оказавшись там же, снова взглянул в окно. Вид на проспект Победы почти не изменился. А вот в сторону рынка и улицы Балтахинова — упс! — теперь и не помечтать, глядя вдаль... Да и колледж сейчас не «музыкальный», а «искусств». Сокращённо — КИЧ, - рассказывает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.

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