 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

Популярное

В Бурятии откроется выставка «100 лет дружбы»

В Бурятии откроется выставка «100 лет дружбы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Она посвящена юбилею российско-монгольских дипломатических отношений

24 сентября в Улан-Удэ начнёт работу выставка «100 лет дружбы». Она откроется в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова и будет посвящена столетию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Советско-монгольские дипломатические отношения были официально установлены 5 ноября 1921 года. Выставка расскажет об основных этапах становления монголо-российской дружбы и сотрудничества.

- Посетителям выставки будет интересно познакомиться с документами, фотографиями, личными вещами, картой П. Козлова, журналами из фондов НМРБ, и предметами, олицетворяющими вехи в истории российско-монгольских и советско-монгольских отношений, рассказывающими о развитие связей между СССР и МНР в области культуры, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

На экспозиции все желающие также смогут увидеть подарки от делегаций из Монголии, произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, фотодокументы и прочее.

Выставка продлится до 24 октября.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия выставка Монголия музей дипломатические отношения национальный музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Аге стартовал конкурс чтения на бурятском языке
В Аге стартовал конкурс чтения на бурятском языке
Общество, 20.09.2021
В нём участвуют студенты местных ссузов
В Иркутской области вновь заработал «Музейный экспресс»
В Иркутской области вновь заработал «Музейный экспресс»
Общество, 20.09.2021
Первым рейсом возобновлённого выставочного проекта стала поездка в Слюдянский район
В Чите открыли памятники Героям Советского Союза
В Чите открыли памятники Героям Советского Союза
Общество, 20.09.2021
Григорий Штерн и Яков Смушкевич были репрессированы в 1941 году
Монголки возглавили мировой рейтинг по баскетболу 3х3
Монголки возглавили мировой рейтинг по баскетболу 3х3
Общество, 20.09.2021
Достичь первенства помогли успехи сборных U21 и U23
В Бурятии военные отправились в Монголию на учения
В Бурятии военные отправились в Монголию на учения
Общество, 20.09.2021
Учения «Селенга» проходят с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии
В Агинском округе установили памятник бурятскому учёному
В Агинском округе установили памятник бурятскому учёному
Общество, 20.09.2021
Бюст Цыбена Жамцарано появился возле краевой библиотеки
В Бурятии многодетные семьи удостоены наград Патриарха
В Бурятии многодетные семьи удостоены наград Патриарха
Общество, 20.09.2021
Знаком материнства II степени отмечены шесть многодетных мам
Воркаутеры Читы завоевали медали чемпионата России
Воркаутеры Читы завоевали медали чемпионата России
Общество, 20.09.2021
Спортсмены выиграли две серебряные награды у юниоров и взрослых
В Иркутске разыграли кубок Александра Попова по плаванию
В Иркутске разыграли кубок Александра Попова по плаванию
Общество, 20.09.2021
Губернатор региона пообещал, что турнир сделают ежегодным
Баскетболистки БГУ выиграли чемпионат Бурятии
Баскетболистки БГУ выиграли чемпионат Бурятии
Общество, 20.09.2021
В соревнования участвовали женские команды
Забайкальский гиревик стал призёром кубка России
Забайкальский гиревик стал призёром кубка России
Общество, 20.09.2021
Евгений Иванов выиграл «серебро» в дисциплине «Толчок длинный цикл» в весовой категории 68 кг
Спортсменка из Бурятии завоевала «золото» турнира «Arnold Classic»
Спортсменка из Бурятии завоевала «золото» турнира «Arnold Classic»
Общество, 20.09.2021
Перед этим она победила на чемпионате Европы
В Бурятии из колонии в один день освободились девять человек
В Бурятии из колонии в один день освободились девять человек
Общество, 20.09.2021
Освобождающиеся выступили перед другими осуждёнными

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^