В Бурятии откроется выставка «100 лет дружбы»

Она посвящена юбилею российско-монгольских дипломатических отношений



24 сентября в Улан-Удэ начнёт работу выставка «100 лет дружбы». Она откроется в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова и будет посвящена столетию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.



Советско-монгольские дипломатические отношения были официально установлены 5 ноября 1921 года. Выставка расскажет об основных этапах становления монголо-российской дружбы и сотрудничества.



- Посетителям выставки будет интересно познакомиться с документами, фотографиями, личными вещами, картой П. Козлова, журналами из фондов НМРБ, и предметами, олицетворяющими вехи в истории российско-монгольских и советско-монгольских отношений, рассказывающими о развитие связей между СССР и МНР в области культуры, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



На экспозиции все желающие также смогут увидеть подарки от делегаций из Монголии, произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, фотодокументы и прочее.



Выставка продлится до 24 октября.



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