Бурятские лучники успешно выступили на кубке Европы

Золотую медаль выиграла спортсменка из Агинского округа



Сборная команда России по стрельбе из лука среди юниорок завоевала бронзовую медаль первого этапа молодёжного кубка Европы в составе Евгении Ренжиной (Сведловская область), Виктории Харитоновой (Бурятия) и Туяны Будажаповой (Забайкальский край). В «бронзовом» финале наши лучницы оказались сильнее сборной команды Италии. Соревнования проходили с 16 по 22 мая в словенском городе Чатеж.



У смешанных пар в стрельбе из блочного лука серебряную медаль турнира выиграли Сергей Шенхоров из Бурятии и Ксения Савченко из Красноярска.



Воспитанница спортивной школы ЦСКА города Чита Виктория Намдакова (тренер Жигжитова С.Б.) стала обладательницей кубка Европы среди юниорок по стрельбе из лука. В финале забайкальская лучница обыграла со счётом 6-4 француженку Ришар Мелоди.



Воспитанница СШОР №1 Забайкальского края (тренер Цыденов Т.З.) Туяна Будажапова вместе со Станиславом Черемискиным из Башкортостана завоевали серебряную медаль среди смешанных пар в стрельбе из классического лука. В финальном матче за «золото» в перестрелке они уступили лучникам из Германии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

