Золотую медаль выиграла спортсменка из Агинского округа
Сборная команда России по стрельбе из лука среди юниорок завоевала бронзовую медаль первого этапа молодёжного кубка Европы в составе Евгении Ренжиной (Сведловская область), Виктории Харитоновой (Бурятия) и Туяны Будажаповой (Забайкальский край). В «бронзовом» финале наши лучницы оказались сильнее сборной команды Италии. Соревнования проходили с 16 по 22 мая в словенском городе Чатеж.
У смешанных пар в стрельбе из блочного лука серебряную медаль турнира выиграли Сергей Шенхоров из Бурятии и Ксения Савченко из Красноярска.
Воспитанница спортивной школы ЦСКА города Чита Виктория Намдакова (тренер Жигжитова С.Б.) стала обладательницей кубка Европы среди юниорок по стрельбе из лука. В финале забайкальская лучница обыграла со счётом 6-4 француженку Ришар Мелоди.
Воспитанница СШОР №1 Забайкальского края (тренер Цыденов Т.З.) Туяна Будажапова вместе со Станиславом Черемискиным из Башкортостана завоевали серебряную медаль среди смешанных пар в стрельбе из классического лука. В финальном матче за «золото» в перестрелке они уступили лучникам из Германии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Бурятские лучники успешно выступили на кубке Европы
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