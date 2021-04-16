Книги расскажут о природе республики и о деятельности по её охране
В Улан-Удэ музей природы Бурятии объявил о начале работы мини-библиотеки. Книги и брошюры были предоставлены ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В постоянной экспозиции представлены издания о природе родного края и о деятельности по её охране. Литература будет интересна как детям, так более опытным натуралистам, сообщает пресс-служба нацмузея.
Напомним, что в национальном музее в ближайшие дни откроется выставка работ преподавателей и выпускников колледжа искусств имени П.И. Чайковского (0+).
В музее природы Бурятии появилась мини-библиотека
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