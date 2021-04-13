В Улан-Удэ откроется выставка художников колледжа искусств

Торжественное открытие состоится 19 апреля в художественном музее имени Ц.С. Сампилова



В Бурятии стартуют праздничные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня основания колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Открывает празднование юбилея выставка работ преподавателей и выпускников художественного отделения колледжа «Симфония красок».



В экспозиции музея имени Ц.С. Сампилова будет представлена одна из самых известных работ народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, лауреата государственных премий РБ Солбона Ринчинова – именно с его именем связано открытие в 1990 году художественного отделения. Кроме того, зрителям выставки «Симфония красок» представится возможность увидеть картины преподавателей: заслуженного художника РБ, члена союза художников России В.Г. Поспелова; заслуженного художника России, члена союза художников России Л.Д. Семенова; а также дипломную работу одного из талантливых и известных художников Бурятии - выпускника колледжа, заслуженного художника Республики Бурятия Зорикто Доржиева.



Помимо этого, «Симфония красок» познакомит любителей живописи с интересными картинами Алёны Цыденовой, Константина Карлова, Александра Капустина, Виктории Рабжаевой, Зоригто Маркуева, Светланы Андреевой и других замечательных выпускников колледжа искусств.



На открытии будет презентован новый проект – создание юбилейной картины, посвящённой 90-летию колледжа. Посетители выставки «Симфония красок» смогут прикоснуться к таинству работы художников и принять участие в творческой работе совместно с лучшими художниками Бурятии на одном полотне.



Работа выставки продлится до 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



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