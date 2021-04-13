Торжественное открытие состоится 19 апреля в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
В Бурятии стартуют праздничные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня основания колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Открывает празднование юбилея выставка работ преподавателей и выпускников художественного отделения колледжа «Симфония красок».
В экспозиции музея имени Ц.С. Сампилова будет представлена одна из самых известных работ народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, лауреата государственных премий РБ Солбона Ринчинова – именно с его именем связано открытие в 1990 году художественного отделения. Кроме того, зрителям выставки «Симфония красок» представится возможность увидеть картины преподавателей: заслуженного художника РБ, члена союза художников России В.Г. Поспелова; заслуженного художника России, члена союза художников России Л.Д. Семенова; а также дипломную работу одного из талантливых и известных художников Бурятии - выпускника колледжа, заслуженного художника Республики Бурятия Зорикто Доржиева.
Помимо этого, «Симфония красок» познакомит любителей живописи с интересными картинами Алёны Цыденовой, Константина Карлова, Александра Капустина, Виктории Рабжаевой, Зоригто Маркуева, Светланы Андреевой и других замечательных выпускников колледжа искусств.
На открытии будет презентован новый проект – создание юбилейной картины, посвящённой 90-летию колледжа. Посетители выставки «Симфония красок» смогут прикоснуться к таинству работы художников и принять участие в творческой работе совместно с лучшими художниками Бурятии на одном полотне.
Работа выставки продлится до 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ откроется выставка художников колледжа искусств
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования выиграла команда из Иркутска
Соревнования пройдут в ФСК с 10 по 13 мая
Галсан Базаржапов стал сильнейшим среди мужчин в классическом луке
Основные торжества стартуют со спортивных мероприятий, объединённых под девизом «Спорт – Победе»
Строительство нового детсада сняли с воздуха
Чтобы получить билет, нужно сдать отработанные батарейки
Учение будет длиться три дня
В реабилитационном центре при колонии устроили день открытых дверей
Россия закрывает авиасообщение с Турцией с 15 апреля
Сотрудники вышли на субботник
На открытии спортзала провели соревнования
Батюшка пригласил детей на богослужения
В ближайшие дни ожидается непогода
Туристов будут возить до 30 октября
Росгвардейцы провели необычные занятия