В Бурятии туристы из Греции и Мальдив не сдали тесты на ковид

- Постановления судов не вступили в законную силу, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.







Как сообщал «Байкал-Daily», недавно иркутянин, прилетевший с отдыха в Танзании, привёз южноафриканский штамм коронавируса . Этот штамм более заразный, а болезнь протекает тяжело.

Граждане, прибывшие в Бурятию из-за рубежа, обязаны в течение трёх календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты на Госуслугах.В 2021 году за невыполнение этого требования в Бурятии сотрудники управления Роспотребнадзора возбудили 18 административных дел по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.Люди прибыли с Мальдив, США, Кореи, Турции, Киргизии, Объединённых Арабских Эмиратов, Великобритании, Греции и уклонились об обследования на ковид. Только за последнюю неделю зарегистрировано шесть уклонистов.Суды рассмотрели 12 дел. Назначены штрафы на общую сумму 117 тысяч 500 рублей. Из них пять дел с общей суммой штрафов в 65 тысяч рассмотрено за последнюю неделю.