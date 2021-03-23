В Иркутской области впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса
Южноафриканский штамм коронавируса выявили у жителя Иркутска, который прилетел с отдыха из Танзании. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
- Наш земляк привёз его (южноамериканский штамм – ред.) с отдыха в Танзании. Сейчас он в областной инфекционной больнице, недавно его перевели из реанимации. Получает необходимое лечение. По всей стране лишь несколько случаев выявления южноафриканского штамма. Поэтому пока сложно делать долгосрочные прогнозы, - сообщил Кобзев.
Инфекционисты и учёные выяснили несколько фактов о новом штамме.
- Во-первых, новый штамм более заразный, чем исходный уханьский вариант коронавируса. Течение болезни также отличается. Медики, которые лечат туриста из Танзании, столкнулись со стойким повышением температуры. И более замедленным ответом на противовоспалительную терапию. Такая вот мутация. Всё это особенно опасно сейчас. Иммунитет после зимы и так ослаблен, - отметил Игорь Кобзев.
Он напомнил, что в апреле возможна новая волна коронавируса.
Тем же, кто переболел ковидом, нельзя забывать о риске повторного заражения. «Уровень антител имеет свойство снижаться. Поэтому если вы перенесли коронавирус осенью или летом прошлого года - вполне можете заболеть снова», - предупредил Кобзев.
Иркутянин привёз из Танзании новый штамм COVID-19
Общество, Фото:
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