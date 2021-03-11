Граждане РФ могут вернуться на родину при наличии действительного загранпаспорта и визы
10 марта на заседании правительства Монголии ответственным должностным лицам дано поручение об обеспечении подготовки к открытию воздушной границы с 1 мая, уточнении содержания правил соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в пунктах пропуска воздушного сообщения и контроля за наличием документов о вакцинации у прибывающих и отбывающих авиапассажиров.
Кроме того, правительство поручило организовать переезд таможенной и пограничной служб и представителей авиакомпаний в новый международный аэропорт «Чингис хаан» в долине Хушиг, открытие которого намечено на 1 июля, а также обеспечить готовность его объектов к бесперебойной работе.
В этот же день монгольское управление по делам иностранных граждан и подданных (УДИГП) объявило, что гражданам Российской Федерации, желающим возвратиться на родину, при наличии действительного загранпаспорта и визы не требуется получать разрешение от государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) на выезд из Монголии через контрольно-пропускные пункты Алтанбулаг и Буянт-Ухаа. В связи с этим УДИГП рекомендует гражданам России обращаться непосредственно в авиакомпании для получения подробной информации о авиарейсах, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что иностранцы, выезжающие из Монголии, должны иметь действующую визу соответствующей категории или сведение о снятии с регистрационного учёта по месту жительства. УДИГП сообщает, что при наличии официальных документов от приглашающей организации и их соответствии со всеми требованиями, иностранные граждане могут получить от служб УДИГП на пограничных пунктах пропуска «въездную-выездную» визу или сведение о снятии с регистрационного учёта.
Монголия откроет воздушную границу с 1 мая
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