 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

В Усть-Ордынском округе 12 февраля объявлен выходным днём

В Усть-Ордынском округе 12 февраля объявлен выходным днём
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В шести районах округа пройдёт празднование Сагаалгана

12 февраля, первый день нового года по лунному календарю, объявлен выходным днём в Усть-Ордынском Бурятском округе. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В этом году национально-культурный праздник «Сагаалган» продлится с 12 февраля до 12 марта.

В первый день Белого месяца в окружном центре состоится церемония открытия национальной библиотеки имени М.Н. Хангалова. Также 12 февраля на территории Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржилин» пройдёт торжественное открытие Дома бурятского языка. Дом был построен на средства и с помощью прихожан, в том числе при личной поддержке главы региона. Обучаться бурятскому языку здесь будут и взрослые, и дети.

Во время Сагаалгана в Усть-Ордынском Бурятском округе будут проходить традиционные мероприятия. Будет организована окружная межмуниципальная акция «Я говорю на родном языке!». В рамках партнёрства администрации УОБО с общественным советом «Возрождение» состоится окружной турнир по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган». В первые два дня Белого месяца активистами будет организовано широкое празднование Сагаалгана: бурятские народные игры, выступления артистов, фестиваль скоростного поедания бууз. Состоится традиционный круговой танец ёхор.

Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа готовит выставку, посвящённую празднику Белого месяца «Сагаан hараар, Сагалганаар!». Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» представит новую концертную программу, с которой будет гастролировать по районам округа, в Иркутске и Байкальске, Ольхонском районе и Ангарском городском округе. В дистанционном формате пройдёт традиционный окружной конкурс красоты и таланта «Баатар, Дангина». Праздничные мероприятия состоятся не только в окружном центре, но и во всех шести муниципальных районах Усть-Ордынского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ Праздники Сагаалган выходные дни
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка традиционной буддийской живописи
В Улан-Удэ откроется выставка традиционной буддийской живописи
Общество, 03.02.2021
Автор работ Николай Дудко расскажет о различных живописных техниках танка
Забайкальские теннисистки выиграли путёвку на чемпионат России
Забайкальские теннисистки выиграли путёвку на чемпионат России
Общество, 03.02.2021
Женская команда края стала победителем чемпионата ДФО
Саночник из Братска стал призёром этапа кубка мира
Саночник из Братска стал призёром этапа кубка мира
Общество, 03.02.2021
Соревнования по натурбану проходили в Италии
Улан-удэнский театр покажет анимационный спектакль онлайн
Улан-удэнский театр покажет анимационный спектакль онлайн
Общество, 03.02.2021
Постановку для всей семьи можно посмотреть бесплатно
Иркутяне успешно выступили на первенстве России по джиу-джитсу
Иркутяне успешно выступили на первенстве России по джиу-джитсу
Общество, 03.02.2021
Спортсмены завоевали на турнире три бронзовых медали
В Улан-Удэ стартовали игры Ночной хоккейной лиги
В Улан-Удэ стартовали игры Ночной хоккейной лиги
Общество, 03.02.2021
В матчах участвуют любительские команды «40+»
Бурятского блогера Баирова из больницы вернули в ИВС
Бурятского блогера Баирова из больницы вернули в ИВС
Общество, 03.02.2021
Как оказалось, оснований для госпитализации Дмитрия Баирова нет
В Кяхте касса автовокзала не работала три месяца
В Кяхте касса автовокзала не работала три месяца
Общество, 03.02.2021
Здесь отсутствовала возможность подключения к интернету
В Улан-Удэ молодёжь станцевала «Случайный вальс»
Общество, 03.02.2021
Акция проходила в торговом центре
Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие
Ветеран труда в Бурятии отметил 90-летие
Общество, 03.02.2021
Ветерана труда поздравили с юбилеем
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл молебен
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл молебен
Общество, 03.02.2021
Богослужение провёл иерей Антоний Хинганский

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^