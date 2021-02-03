В Усть-Ордынском округе 12 февраля объявлен выходным днём

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В шести районах округа пройдёт празднование Сагаалгана



12 февраля, первый день нового года по лунному календарю, объявлен выходным днём в Усть-Ордынском Бурятском округе. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В этом году национально-культурный праздник «Сагаалган» продлится с 12 февраля до 12 марта.



В первый день Белого месяца в окружном центре состоится церемония открытия национальной библиотеки имени М.Н. Хангалова. Также 12 февраля на территории Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржилин» пройдёт торжественное открытие Дома бурятского языка. Дом был построен на средства и с помощью прихожан, в том числе при личной поддержке главы региона. Обучаться бурятскому языку здесь будут и взрослые, и дети.



Во время Сагаалгана в Усть-Ордынском Бурятском округе будут проходить традиционные мероприятия. Будет организована окружная межмуниципальная акция «Я говорю на родном языке!». В рамках партнёрства администрации УОБО с общественным советом «Возрождение» состоится окружной турнир по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган». В первые два дня Белого месяца активистами будет организовано широкое празднование Сагаалгана: бурятские народные игры, выступления артистов, фестиваль скоростного поедания бууз. Состоится традиционный круговой танец ёхор.



Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа готовит выставку, посвящённую празднику Белого месяца «Сагаан hараар, Сагалганаар!». Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» представит новую концертную программу, с которой будет гастролировать по районам округа, в Иркутске и Байкальске, Ольхонском районе и Ангарском городском округе. В дистанционном формате пройдёт традиционный окружной конкурс красоты и таланта «Баатар, Дангина». Праздничные мероприятия состоятся не только в окружном центре, но и во всех шести муниципальных районах Усть-Ордынского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

