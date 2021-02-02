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Заболеваемость коронавирусом в Бурятии чуть снизилась

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии чуть снизилась
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне зафиксирована только одна смерть среди больных коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 2 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 30 860. Из них 54% (16 453) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 140 жителей Бурятии. Из них 114 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профилактической целью.

Сегодняшний показатель заболеваемости несколько меньше, чем в последнее время. На протяжении долгого периода ежедневно выявляли в среднем по 150 новых заражённых. Так, вчера был 151 больной, позавчера 152, до этого +155, +153, +151, +145, +148 и т.д.

С начала пандемии выздоровели от коронавируса 28 233 человек, или 91%. Накануне вылечились 130 пациентов.

В предыдущие дни умирали в среднем по трое больных каждый день. Накануне скончался ещё один человек. С начала пандемии в Бурятии зафиксировано 670 летальных исходов.

В стационарах республики сегодня лечатся 959 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 651. В отделениях реанимации находится 76 пациентов (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 31 пациент (из них старше 65-ти – 20).

Занятость коечного фонда составляет 61 %.

Амбулаторное лечение проходят 998 пациентов с COVID-19. Наблюдается 761 человек.

Круг контактных лиц составляет 2849 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продлён введённый из-за коронавируса режим ограничительных мероприятий - до 28 февраля включительно.

В Бурятии возник ажиотаж на получение вакцины против коронавируса. В большинстве районов вакцина уже закончилась.


коронавирус профилактика
 
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