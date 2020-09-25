В Улан-Удэ покажут выставку флорентийской мозаики

На ней представлены работы известного художника Юрия Мандаганова



С 26 сентября в художественном музее имени Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ начинает работу выставка почётного академика Российской Академии Художеств, заслуженного художника России, заслуженного художника Бурятской АССР, народного художника Бурятии Юрия Ендоновича Мандаганова «Флорентийская мозаика». Выставка приурочена к изданию альбома «Юрий Мандаганов. Флорентийская мозаика, графика».



Юрий Ендонович – один из немногих художников в России, работающих в технике флорентийской мозаики, одной из самых трудоёмких в изобразительном искусстве, но, в то же время, и самой роскошной. Панно Юрия Мандаганова украшают обновлённое здание Железнодорожного вокзала Улан-Удэ. В 2017 году им была создана каменная скульптура с изображением Будды, впечатляющая своими масштабами — 41 метр в высоту и 28 метров в ширину. Художник изобразил буддийское божество Авалокитешвара. В Бурятии это Арьяа Бала или Будда милосердия и сострадания.



- Выставка даст посетителям возможность увидеть синтез европейской техники с бурятской философией и мироощущением, воплощённый настоящим мастером своего дела Юрием Мандагановым. Неспроста искусствоведы, культурологи и коллеги-художники называют произведения Юрия Ендоновича «каменной живописью». Правильно подобранные и должным образом подготовленные, камни, которые используют при создании флорентийской мозаики, способны веками сохранять свои цвета в первозданном виде. Всего на выставке будет представлено 23 работы известного художника, – сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Возрастное ограничение 6+

