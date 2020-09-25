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В Окинском районе Бурятии открыли читальный зал на свежем воздухе

В Окинском районе Бурятии открыли читальный зал на свежем воздухе
Общество,  Фото:пресс-служба национальной библиотеки РБ
Первоначально его планировалось открыть в летний период

22 сентября на площадке детской библиотеки в Орлике приветливо распахнул двери первый в Окинском районе Бурятии читальный зал под открытым небом, который посетили все желающие. На средства гранта были приобретены палатки, раскладные зонты, стулья и стеллажи — всё для приятного времяпрепровождения за чтением книг или проведения творческих мероприятий для детей на свежем воздухе.

Открытие читального зала под открытым небом, намеченное на летний период, к сожалению, из-за ограничительных мер было перенесено на осень. Для открытия был выбран тёплый солнечный день. Мальчишкам и девчонкам были представлены книжные новинки из новых поступлений в фонд библиотеки. А взрослые смогли познакомиться со свежей периодикой. Все посетители, независимо от возраста, дружно отвечали на вопросы викторины «В компании друзей» по страницам сказок и произведений русских писателей.

Библиотекари провели экскурсию по обновлённому зданию детской библиотеки, читальному залу. Дети, успевшие соскучиться за период карантина и ремонта по библиотеке, с большим интересом осматривали залы и стеллажи с книгами.

Окинцы надеются, что следующим летом читальный зал под открытым небом заработает в полную силу, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
библиотека Окинский район Бурятия литература
 
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