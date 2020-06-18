В регионе произошли изменения в статистике по летальным случаям
За сутки в Иркутской области умерло три человека от коронавируса: в Усть-Куте 62-летний мужчина; в Иркутске 84-летняя женщина и 69-летний мужчина.
- По одному ранее умершему человеку, предположительно от иных заболеваний, не связанных с ковид, пришло заключение экспертов, в котором причиной смерти назван коронавирус - 51-летний мужчина в Куйтунском районе, - сообщили в региональном оперштабе.
Также за сутки умерло четыре человека от иных заболеваний, не связанных с COVID-19: 87-летняя женщина в Усть-Илимске, в Бодайбо – 65-летний мужчина, в Свирске 82-летний мужчина, в Шелехове 82-летняя женщина.
- Таким образом, в графе «умерло» (от коронавируса) добавлено четыре человека, а в графе «от иных заболеваний, не связанных с ковид» - три, - пояснили в оперштабе.
Всего в регионе уже 5044 случая заражения коронавирусом. Госпитализировано 3416 человек, выздоровело – 1580.
Коронавирус в Забайкалье выявлен уже у 2391 человека. 1307 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. По данным на 18 июня, всего в регионе зафиксированы 40 летальных случаев от коронавирусной инфекции.
В Бурятии зарегистрировано 2446 случаев заражения COVID-19. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 1561 человек, в том числе за минувшие сутки 54 человека. Умерло 14 человек.
В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 500 больных, из них 38 детей. На амбулаторном лечении находится 371 больной COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Иркутской области более пяти тысяч случаев заражения COVID-19
Общество, Фото:
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