Ранее приставы не могли знать о назначении средств на счетах должников
Закон, исключающий принудительное списание с россиян задолженностей с выплат социального характера, вступает в силу в России, сообщает РИА Новости.
Ранее россияне неоднократно сталкивались с принудительным списанием в счет долга средств, на которые по закону обращение взыскания не допускается. Такое происходило из-за того, что приставы не могут знать о назначении средств на счетах должников.
Поправками в законодательство прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий. Социальные выплаты будут соответствующим образом маркироваться — в расчётных документах планируется указывать соответствующий код вида дохода (порядок указания этого кода установит Банк России).
Приставы перестанут списывать долги с социальных выплат россиян
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