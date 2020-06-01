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Приставы перестанут списывать долги с социальных выплат россиян

Приставы перестанут списывать долги с социальных выплат россиян
Общество, 
Ранее приставы не могли знать о назначении средств на счетах должников

Закон, исключающий принудительное списание с россиян задолженностей с выплат социального характера, вступает в силу в России, сообщает РИА Новости.

Ранее россияне неоднократно сталкивались с принудительным списанием в счет долга средств, на которые по закону обращение взыскания не допускается. Такое происходило из-за того, что приставы не могут знать о назначении средств на счетах должников.

Поправками в законодательство прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий. Социальные выплаты будут соответствующим образом маркироваться — в расчётных документах планируется указывать соответствующий код вида дохода (порядок указания этого кода установит Банк России).

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