Торжество пройдёт на площади имени Ленина
21 сентября в 18:00 в Чите на площади имени Ленина состоится празднование Дня Победы русских полков в Куликовской битве.
В программе пройдут выступления фольклорного ансамбля «Читинская слобода», военно-патриотический клуба «Патриоты Забайкалья – Юнармия», ансамбля-студии «Отрада» и группы «Лазурно-Золотой берег Запредельного». Клуб читинских ролевиков покажет свою постановку и выставку доспехов. Также будут проведены «Богатырские забавы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
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Чита отпразднует Куликовскую битву
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