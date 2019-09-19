Чита отпразднует Куликовскую битву

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Торжество пройдёт на площади имени Ленина



21 сентября в 18:00 в Чите на площади имени Ленина состоится празднование Дня Победы русских полков в Куликовской битве.



В программе пройдут выступления фольклорного ансамбля «Читинская слобода», военно-патриотический клуба «Патриоты Забайкалья – Юнармия», ансамбля-студии «Отрада» и группы «Лазурно-Золотой берег Запредельного». Клуб читинских ролевиков покажет свою постановку и выставку доспехов. Также будут проведены «Богатырские забавы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.



Возрастное ограничение 12+

