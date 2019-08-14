В Улан-Удэ задержали пьяного водителя с поддельными правами





С 6 августа в России введена уголовная ответственность за подделку паспорта, удостоверения в целях использования или сбыта. Кроме того, теперь уголовная ответственность грозит за приобретение, хранение и перевозку поддельного паспорта, удостоверений и иных официальных документов.



За 7 месяцев 2019 года дознавателями республики возбуждено 52 уголовных дела по факту подделки документов. Злоумышленники подделывали водительские удостоверения, дипломы о высшем образовании, договоры купли-продажи транспортных средств.



Объявления об оказании услуг по подделке документов злоумышленники размещали в Интернете. Затем они встречались с заказчиками, получали деньги от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от вида документа, и взамен передавали поддельные документы.



Кроме того, за истекший период дознавателями республики возбуждено 49 уголовных дел по факту использования заведомо подложных документов, из них 14 уголовных дел направлены в суд для рассмотрения.



Так, в отделе полиции по Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту использования подложного документа.



Сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, за управлением которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина предъявил водительское удостоверение, которое было поддельным.



- В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что водитель был ранее лишён права управления, после чего решил приобрести и использовать поддельные водительские права, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Подозреваемый вину признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит до трёх лет лишения свободы.

